Prensa chilena impacta al revelar la "sorpresa" que prepara U de Chile para vencer a Alianza Lima

Alianza Lima vs U de Chile se verán las caras nuevamente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules llegarán a este duelo con el objetivo de dar el batacazo y seguir haciendo historia a nivel internacional. No obstante, un medio chileno reveló que el equipo mapocho tiene un as bajo la manga para imponerse de local.

Resulta que, la U de Chile sufrió la baja de uno de sus jugadores más destacados: Marcelo Díaz, quien no podrá disputar este encuentro por un desgarro que sufrió en la ida. Esta sensible ausencia, haría que el DT Gustavo Álvarez modificara su planteamiento para el partido de vuelta.

¿Qué "sorpresa" prepara la U de Chile ante Alianza Lima?

Según el medio chileno 'Red Gol', que recopiló información del periodista Marcelo Díaz, el cuadro 'azul' prepara una gran sorpresa para imponer condiciones ante Alianza Lima en Coquimbo: la inclusión del volante Sebastián Rodríguez como titular.

Sebastián Rodríguez será titular para U de Chile ante Alianza Lima.

"En ese sentido, el entrenador ya tendría definido al reemplazante del capitán de la U de Chile. Según Marcelo Díaz, lo más probable es que Sebastián Rodríguez ingrese al equipo", señalaron en su nota.

El popular 'Bigote' Rodríguez, ex Alianza Lima, ya tuvo minutos en la ida disputada en Matute, ingresando en el segundo tiempo y dejando una destacada actuación. Su desempeño como jugador desequilibrante y peligroso habría convencido a Gustavo Álvarez de darle la titularidad.

¿Cómo llega la U de Chile a la revancha con Alianza Lima?

La escuadra chilena llega con la firme consigna de imponer condiciones de local y sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental. La U de Chile contará con el equipo físicamente descansado, ya que no disputó partidos el fin de semana por la paralización del torneo chileno.

Cabe destacar que, pese a la baja del mundialista Marcelo Díaz, el equipo cuenta con variantes en el mediocampo. Además, en los últimos días medios chilenos reportaron que su delantero estrella Lucas Assadi quedó lesionado en la ida y podría ser baja, aunque su presencia se evaluará hasta último momento.