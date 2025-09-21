Exmundialista chileno reveló quién ganará la vuelta ante Alianza y dejó mensaje a Barcos: "Es…"

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron sin goles en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando la llave abierta. Tras el partido, el exmundialista chileno, Patricio Yáñez, se pronunció y analizó lo que será el choque de vuelta.

El elenco sureño tuvo muchas aproximaciones en área rival, pero no pudo reflejarlo en el resultado, por lo que ahora deberá buscar el triunfo en condición de local, aunque son conscientes que al frente tienen a un buen rival que no les dejará el camino fácil. En ese sentido, el exfutbolista dejó un firme mensaje sobre Hernán Barcos.

¿Qué dijo Patricio Yáñez tras el partido de Alianza Lima vs U de Chile?

“Buenas sensaciones me dejó la U. de Chile, lo sufrió parte de la primera mitad con un Hernán Barcos que es demasiado importante para el juego ofensivo de Alianza Lima, pero salvo aquellos minutos después se empareja y la 'U' fue muy superior", dijo en ESPN Chile.

Asimismo, dio su pronóstico sobre lo que podría pasar para el choque en Coquimbo donde ambos equipos se jugarán su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

“A mí me gustó, creo que le faltó el gol y que con un hombre de más pudo haber ganado el partido perfectamente. Lo que pueda pasar la próxima semana, no tengo ninguna duda que la 'U' va a ganar con un amplio margen”, resaltó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile?

Tras el empate en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima y Universidad de Chile se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.