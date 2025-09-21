- Hoy:
Pedro Aquino anotó de cabeza su primer gol con Alianza Lima y pone el 1-0 ante Comerciantes Unidos
Alianza Lima se adelantó en el marcador ante Comerciantes Unidos con un gol de cabeza de Pedro Aquino, quien anotó por primera vez con camiseta blanquiazul.
Alianza Lima y Comerciantes Unidos vienen disputando un vibrante partido en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en el que al cuadro blanquiazul le ha costado doblegar a las 'Águilas Cutervinas'. Sin embargo, Pedro Aquino apareció en el momento exacto para romper la paridad con un golazo que será muy recordado por los hinchas.
Cuando el reloj marcaba los 32 minutos, los 'Íntimos' tuvieron un tiro de esquina por banda derecha que fue ejecutado por Pablo Ceppelini. El volante uruguayo mando un centro preciso al área que encontró a la 'Roca', quien con un certero cabezazo logró mandar el balón a la portería, con ayuda del golero Álvaro Villete, pues se le escapó de sus manos.
Video: L1 MAX
Pedro Aquino anotó su primer gol con Alianza Lima
Este tanto no solo fue muy celebrado por todos los presentes en el recinto deportivo de La Victoria debido a que fue el que abrió la cuenta ante un rival muy sólido defensivamente, sino además porque Aquino anotó su primer gol con camiseta aliancista en su tercer encuentro disputado desde su llegada a mediados del 2025.
Pedro Aquino se estrenó como goleador con Alianza Lima. Foto: Carlos Félix / URPI GLR
Asimismo, el mediocampista de contención está afrontando su segundo compromiso como titular con el elenco dirigido por Néstor Gorosito. Anteriormente había sido suplente e ingresado en el segundo tiempo contra Universitario por la Liga 1 y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
