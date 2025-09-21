0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1

Pedro Aquino anotó de cabeza su primer gol con Alianza Lima y pone el 1-0 ante Comerciantes Unidos

Alianza Lima se adelantó en el marcador ante Comerciantes Unidos con un gol de cabeza de Pedro Aquino, quien anotó por primera vez con camiseta blanquiazul.

Mauricio Ubillus
Pedro Aquino se estrenó como goleador con Alianza Lima marcándole a Comerciantes Unidos.
Pedro Aquino se estrenó como goleador con Alianza Lima marcándole a Comerciantes Unidos. | L1 MAX | Composición Líbero
Alianza Lima y Comerciantes Unidos vienen disputando un vibrante partido en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en el que al cuadro blanquiazul le ha costado doblegar a las 'Águilas Cutervinas'. Sin embargo, Pedro Aquino apareció en el momento exacto para romper la paridad con un golazo que será muy recordado por los hinchas.

Cuando el reloj marcaba los 32 minutos, los 'Íntimos' tuvieron un tiro de esquina por banda derecha que fue ejecutado por Pablo Ceppelini. El volante uruguayo mando un centro preciso al área que encontró a la 'Roca', quien con un certero cabezazo logró mandar el balón a la portería, con ayuda del golero Álvaro Villete, pues se le escapó de sus manos.

Pedro Aquino anotó su primer gol con Alianza Lima

Este tanto no solo fue muy celebrado por todos los presentes en el recinto deportivo de La Victoria debido a que fue el que abrió la cuenta ante un rival muy sólido defensivamente, sino además porque Aquino anotó su primer gol con camiseta aliancista en su tercer encuentro disputado desde su llegada a mediados del 2025.

Pedro Aquino, Alianza Lima

Pedro Aquino se estrenó como goleador con Alianza Lima. Foto: Carlos Félix / URPI GLR

Asimismo, el mediocampista de contención está afrontando su segundo compromiso como titular con el elenco dirigido por Néstor Gorosito. Anteriormente había sido suplente e ingresado en el segundo tiempo contra Universitario por la Liga 1 y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

