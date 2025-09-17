Medio chileno dio inesperado comentario sobre Hernán Barcos, figura de Alianza Lima: "Es..."

Alianza Lima recibirá en Matute a la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos gozan de popularidad y son respetados a nivel continental. Además, a llegar a instancias decisivas, la ilusión de ganar el trofeo es latente.

En la previa del compromiso, ChileVisión analizó el plantel de Alianza Lima. El medio sureño resaltó la trayectoria de los jugadores blanquiazules y llenó de elogios a Hernán Barcos, figura y pieza clave en la ofensiva de 'Pipo' Gorosito.

"El delantero argentino es el capitán y gran referente de los Blanquiazules, convirtiendo 13 goles en lo que va de la temporada, contando todos los torneos", expresó el medio chileno.

ChileVisión elogió el plantel de Alianza Lima

Hernán Barcos será titular ante la U de Chile

Paolo Guerrero está sentido, por ello, Hernán Barcos iniciará las acciones ante la U. Chile. El 'Pirata' sabe jugar con la presión de los defensores rivales y se las ingenia para dejar su huella en el marcador.

En este 2025, Barcos disputó 36 partidos (entre Sudamericana, Liga 1 y Copa Libertadores), anotó 13 goles y realizó cinco asistencias. Sumó en total 2139 minutos.

A sus 41 años, el valor de Barcos en el mercado de pases es 50 mil euros, según registros de Transfermarkt. El contrato del 'Pirata' con los blanquiazules es hasta final de temporada.