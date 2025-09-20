Alianza Lima hizo fuerte denuncia ante CONMEBOL por barristas de U. de Chile en Matute

Alianza Lima se enfrentó a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva. En este peculiar encuentro se tenía previsto que los hinchas chilenos no serían recibidos por sanción de la misma CONMEBOL. Sin embargo, esto no sucedió así, generando que el club aliancista tomara acciones legales por sus acciones. Conoce más detalles sobre la queja formal.

Hinchas de U. de Chile realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva

Según se puede leer en la denuncia escrita, Alianza identificó que barristas de la U. de Chile ingresaron al Estadio Alejandro Villanueva para el duelo de ida de la Copa Sudamericana, realizando desacato a la sanción impuesta por la CONMEBOL. En esta misma línea, los hinchas chilenos publicaron fotos y videos de manera provocativa, lo que podría generar un problema si la barra aliancista reaccionaba de forma negativa.

"Dichas personas identificadas realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”), de nuestra propiedad, durante el partido con el Club chileno. Esta acción podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro. Esto es algo que rechazamos expresamente, especialmente considerando los actos de violencia demostrados por la hinchada del Club de la Universidad de Chile, incluso cuando actúan como visitantes.", se puede leer en el documento.

Alianza Lima y su pedido ante CONMEBOL para el duelo de vuelta ante U.de Chile

Alianza no se quedará con las manos cruzadas y solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) reforzar la seguridad del Estadio Francisco Sánchez, en Coquimbo, el próximo 25 de septiembre, donde se llevará a cabo el duelo de vuelta, para evitar que los hinchas de la Universidad de Chile ingresen y arruinen el espectáculo deportivo.

"Solicitamos a vuestra organización que puedan reforzar los oficiales de seguridad CONMEBOL (de nacionalidad neutra) que se asignen para el partido de vuelta en el país de Chile. Asimismo, requerimos que los mismos puedan estar presentes en el aeropuerto en Chile, a fin de garantizar la seguridad y correcto desembarque, y posterior embarque de salida, de nuestra delegación", se lee.