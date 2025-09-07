La buena noticia que recibió Sporting Cristal pensando en el partido contra Cusco FC

El receso de la Liga 1 2025 por los partidos de la selección peruana está por terminar y eso lo sabe perfectamente Sporting Cristal, que vuelve al ruedo el próximo domingo visitando a un duro rival como Cusco FC por el Torneo Clausura. A falta de una semana para el cotejo, el cuadro celeste recibió una buena noticia, para alegría del cuerpo técnico y los hinchas. A continuación te contamos de qué se trata.

El conjunto bajopontino ha continuado con sus trabajos en el predio de La Florida estos últimos días con miras a sus siguientes desafíos por el certamen local, siempre bajo la atenta mirada del DT Paulo Autuori. Para tranquilidad del estratega brasileño, Miguel Araujo ha vuelto a entrenar tras haber sido operado de la muñeca a principios de agosto.

Miguel Araujo volvió a los entrenamientos con Sporting Cristal. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, el zaguero central publicó imágenes de como ha venido preparándose para volver a las canchas, haciendo sesiones en el gimnasio y también realizando actividades con el balón. "Se agradecido siempre", fue el mensaje que publicó el experimentado jugador junto con las fotografías.

Miguel Araujo volvió a realizar entrenamientos con el balón tras su operación a la muñeca. Foto: Instagram

¿Miguel Araujo volverá a las canchas ante Cusco FC?

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial del club de La Florida sobre el estado de salud del futbolista de 30 años, pero su publicación en el ciberespacio han ilusionado a los aficionados celestes, quienes esperan verlo en el encuentro frente a Cusco FC comandando la zona defensiva.

Sin embargo, su lesión a la muñeca estaba prevista para que se recupere al 100% en un periodo entre dos a tres meses. Por ello, su presencia en el compromiso contra los 'Guerreros Dorados' por la octava jornada del Clausura no está asegurada en este instante.

¿Cómo se lesionó Miguel Araujo?

Miguel Araujo llegó a mitad de año a Sporting Cristal y en su cuarto partido como titular ante Alianza Lima en Matute el pasado 5 de agosto, sufrió una dolorosa fractura del radio distal de la muñeca izquierda en los últimos minutos del choque a la hora de evitar que un disparo de Matías Succar entre a la portería. Por ello, fue operado días después y comenzó su proceso de rehabilitación.

Miguel Araujo se lesionó en esta jugada durante el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Foto: Difusión