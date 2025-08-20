Agenda semanal de Free Fire 2025: recompensas gratis del 20 al 24 de agosto del 2025

Además del Delta Force, Garena también es la empresa encargada en el desarrollo de Free Fire. Este famoso videojuego se hizo popular debido al modo de juego de battle royale que ofrece a sus usuarios. Justamente uno de los beneficios más buscados son los premios que se entregan en la agenda semanal.

Durante todos los días de la semana, Free Fire entrega códigos para que los usuarios puedan canjear durante 24 horas, pero también existe otra dinámica de la que pueden participar todos los que tengan una cuenta oficial y no de invitado. Los premios se entregan en los próximos días con fecha límite.

Agenda semanal de Free Fire de agosto 2025

Desde el miércoles 20 de agosto, hasta el domingo 24 de agosto, todos los usuarios podrán canjear las recompensas de Free Fire de manera gratuita. Solamente tendrán que actualizar el juego para obtener la última versión.

En caso de cumplir con los requisitos mencionados, revisa a continuación la lista de premios disponibles para canjear y solamente tendrán que conectarte y jugar unas partidas. Los ítems se van directamente a tu inventario.

Miércoles 20 de agosto: Ruleta de tokens

Viernes 22 de agosto: ruleta mágica

Sábado 23 de agosto : ruleta mágica

Domingo 24 de agosto: recarga - paracaídas

Free Fire ofrece nuevos premios en la agenda semanal. | Foto: Captura

Es importante tener en cuenta el día que se menciona para poder canjear los premios, ya que si un día no te pudiste conectar, esto quiere decir que no podrás obtener los premios y deberás esperar al siguiente.