0

Agenda semanal de Free Fire 2025: recompensas gratis del 20 al 24 de agosto del 2025

Garena cuenta con miles de usuarios registrados a nivel mundial y uno de sus juegos más populares es precisamente Free Fire que se puede jugar en celulares.

Jasmin Huaman
Free Fire tiene la agenda semanal actualizada del mes de agosto.
Free Fire tiene la agenda semanal actualizada del mes de agosto. | Foto: Captura
COMPARTIR

Además del Delta Force, Garena también es la empresa encargada en el desarrollo de Free Fire. Este famoso videojuego se hizo popular debido al modo de juego de battle royale que ofrece a sus usuarios. Justamente uno de los beneficios más buscados son los premios que se entregan en la agenda semanal.

Guía para saber cuánto recargaste en Free Fire.

PUEDES VER: Cómo saber cuántos diamantes gasté en Free Fire: así puedes ver tu historial

Durante todos los días de la semana, Free Fire entrega códigos para que los usuarios puedan canjear durante 24 horas, pero también existe otra dinámica de la que pueden participar todos los que tengan una cuenta oficial y no de invitado. Los premios se entregan en los próximos días con fecha límite.

Agenda semanal de Free Fire de agosto 2025

Desde el miércoles 20 de agosto, hasta el domingo 24 de agosto, todos los usuarios podrán canjear las recompensas de Free Fire de manera gratuita. Solamente tendrán que actualizar el juego para obtener la última versión.

En caso de cumplir con los requisitos mencionados, revisa a continuación la lista de premios disponibles para canjear y solamente tendrán que conectarte y jugar unas partidas. Los ítems se van directamente a tu inventario.

  • Miércoles 20 de agosto: Ruleta de tokens
  • Viernes 22 de agosto: ruleta mágica
  • Sábado 23 de agosto : ruleta mágica
  • Domingo 24 de agosto: recarga - paracaídas

Free Fire ofrece nuevos premios en la agenda semanal. | Foto: Captura

Es importante tener en cuenta el día que se menciona para poder canjear los premios, ya que si un día no te pudiste conectar, esto quiere decir que no podrás obtener los premios y deberás esperar al siguiente.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. La Cobra asegura que Universitario eliminará a Palmeiras en Brasil: "Confío en la remontada"

  2. Guía completa y explicada paso a paso para recarga de diamantes en Free Fire 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano