¿Para qué sirve y qué hacer con las piezas de oro en Black Myth: Wukong?

Las piezas de oro diminutas, pequeñas o grandes , no tienen ningún valor especial. En ese sentido, sí debes venderlas en cualquier momento que puedas o desde un Santuario del Guardián. Inicialmente, solo se trata de una moneda y al venderlas puedes invertirlas para mejorar tu equipo.

Mientras más cantidad de oro tengas, mejor podrá ser tu inversión. No existe un motivo para no vender este recurso ya que no tiene un valor especial más allá de que te favorezca al momento de convertirlo, por ejemplo, en voluntad, o para la elaboración de otros accesorios que te ayuden a vencer a los jefes.