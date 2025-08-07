Free Fire: ¿cómo saber si mi cuenta ha sido baneada temporal o permanentemente?

Free Fire es uno de los videojuegos estilo 'Battle Royale' más populares del momento y esto ha generado que se vuelva muy competitivo, por lo que algunos usuarios hacen uso de 'MODS' o Hacks ilegales que permiten obtener ventaja en el campo de batallas.

Garena ha determinado que el uso ilegal de Mods, bugs, scripts y hacks en Free Fire se castigará con un BANEO temporal a modo de advertencia y luego un BANEO permanente. Sin embargo, existen algunos casos en los que el jugador puede tener su cuenta BANEADA sim previo aviso, por lo que te recomendaos seguir esta guía para recuperar tu cuenta.

¿Cómo verificar si mi cuenta de Free Fire fue baneada?

Puedes acceder a la página oficial de Garena y buscar la opción de "Verificar cuenta". Allí, ingresando el ID de la cuenta, podrás saber si ha sido suspendida o si hay alguna investigación en curso de acuerdo a una página de soporte de Free Fire. Pasos para verificar:

Accede a la página de soporte de Garena: Ingresa al sitio web de soporte de Free Fire.

Busca la opción de verificación: Localiza la sección o herramienta que permita verificar el estado de la cuenta.

Ingresa el ID de la cuenta: Introduce el ID de la cuenta que deseas verificar en el campo correspondiente.

Verifica la respuesta: La página te indicará si la cuenta ha sido suspendida o si hay alguna investigación en curso.

Si tu cuenta ha sido suspendida, es importante revisar los motivos y las políticas anti-trampas de Garena. Las suspensiones pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de la gravedad de la infracción. En algunos casos, las suspensiones pueden ser reversibles si se determina que la cuenta no cometió ninguna falta. Te recomendamos tener cuidado con algunos BUGS que se utilizan con frecuencia, ya que Garena puede bloquearte si nota que los usas demasiado seguido. ¡Advertido estás!