Códigos de Free Fire para HOY, 8 de octubre de 2025: canjea GRATIS diamantes, skins y más recompensas

Free Fire se ha convertido en el Battle Royale más popular, y es que la dinámica de que sus jugadores sean lanzados en una isla donde deben buscar armas, equipos y suministros para sobrevivir, emociona a sus participantes. Sumado a ello, Garena ofrece la oportunidad de canjear diamantes, skins y más recompensas.

Códigos de Free Fire para HOY, 8 de octubre de 2025

Los códigos para canjear en Free Fire son combinaciones de 12 caracteres; entre letras y números, que los jugadores pueden usar para obtener recompensas gratuitas dentro del juego, sin necesidad de gastar diamantes. Conoce los que corresponden a este miércoles 8 de octubre:

F4A2S9D7F3G1H8J5

F7Z5X2C9V1B6N8M3

F2H8J6K1L5P3O9I7

F9S7D3F1G4H6J2K8

F8A1S7D5F9G3H2J6

F9Z3X8C2V7B5N1M4

F8A6S2D9F4G7H1J3

F7Z8X3C5V2B9N6M1

F1H7J5K2L8P6O3I9

F5H9J3K7L2P6O4I1

F6S4D1F8G5H9J2K7

F1Q9W5E2R7T3Y6U8

F6Q1W8E3R9T5Y2U7

F3L9P1O4I7U2Y8T5

Los códigos de Free Fire son distribuidos oficialmente por Garena.

Recuerda que los códigos tienen fecha de vencimiento y solo pueden usarse una vez por cuenta. Además, algunos están limitados por región, así que asegúrate de usar los que correspondan a tu servidor, por otro lado, si el código es inválido o caducado, el sistema mostrará un mensaje de error.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Para usarlos, los jugadores deben ingresar a la página oficial de canje, iniciar sesión con su cuenta de Free Fire y escribir el código válido. Ahora te enseñamos el paso a paso y te compartimos el enlace oficial:

Entra a la web oficial de canje de Garena : reward.ff.garena.com

: reward.ff.garena.com Inicia sesión con la cuenta que usas en Free Fire.

con la cuenta que usas en Free Fire. Si juegas con cuenta de invitado, no podrás canjear códigos.

Escribe el código de 12 caracteres (con letras y números) en el cuadro indicado y haz clic en "Confirmar".

(con letras y números) en el cuadro indicado y haz clic en "Confirmar". Verifica el mensaje de éxito que confirmará que el código fue canjeado correctamente.

fue canjeado correctamente. Reclama tu recompensa: abre Free Fire y entra al buzón del juego, ahí encontrarás los premios, que se entregan generalmente en pocos minutos.

¿Cómo conseguir diamantes en Free Fire?

En Free Fire, los diamantes son la moneda premium del juego y se utilizan para comprar skins, personajes, mascotas, pases élite y otros artículos exclusivos. Se pueden obtener principalmente comprándolos con dinero real a través de la tienda del juego, plataformas oficiales como Google Play, App Store o páginas autorizadas como Codashop.

También existen eventos, recompensas y sorteos oficiales de Garena que ocasionalmente regalan diamantes de forma gratuita. Es importante evitar páginas o aplicaciones no oficiales que prometen diamantes gratis, ya que pueden ser fraudes o causar el bloqueo de la cuenta.