Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS este martes 7 de octubre: LISTA COMPLETA

0
Garena acaba de compartir una nueva lista de Códigos para reclamar decenas de premios GRATIS en Free Fire. ¡No te quedes sin reclamarlos todos!

Free Fire se ha consolidado como uno de los videojuegos más populares del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la gran variedad de armas y skins disponibles, sino también a las decenas de premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día.

PUEDES VER: Códigos Free Fire: lista completa de HOY, lunes 6 de octubre, para canjear fácil y seguro

¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?

A continuación te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 7 de octubre de 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

  • F8S6D3F9G5H2J7K1
  • F5Q7W2E9R4T6Y1U3
  • F9A4S8D1F6G2H7J5
  • F3Z7X1C5V9B2N6M8
  • F6H2J8K4L9P1O7I3
  • F1S5D9F3G7H2J8K6
  • F7Q9W3E1R6T2Y8U4
  • F2L7P3O9I5U4Y1T6
  • F8A1S7D5F9G3H2J6
  • F9Z3X8C2V7B5N1M4
  • F5H9J3K7L2P6O4I1
  • F6S4D1F8G5H9J2K7
  • F1Q9W5E2R7T3Y6U8
  • F4A2S9D7F3G1H8J5
  • F7Z5X2C9V1B6N8M3
  • F2H8J6K1L5P3O9I7
  • F9S7D3F1G4H6J2K8

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

¿Qué arma debería utilizar para ganar en Free Fire?

NO existe un arma perfecta que te garantice ganar una partida de Free Fire. Sin embargo, hay algunas que te ayudarán a mejorar tu rendimiento.

  • Corto alcance: escopeta M1887 (hace mucho daño pero ataca de cerca)
  • Media distancia: AK (buen balance entre daño y estabilidad)
  • Media/alta distancia: Groza (muy potente y de buen alcance)
  • Francotirador: AWM ( es ideal para disparos precisos)
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

