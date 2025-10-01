- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Códigos Free Fire HOY, jueves 2 de octubre: Lista completa totalmente gratis y sin virus
Free Fire, desde 2017, se ha mantenido como el Battle Royale para celulares más exitoso de todos los tiempos. Canjearlos es muy sencillo y en pocos pasos.
Desde hace 8 años, Free Fire se ha consolidado en el mundo gamer para celulares como el título más exitoso en su género como plataformas, desplazando a competidores de renombre en consolas de sobre mesa como son Fortnite o el mismísimo Call of Duty: Warzone Mobile, por lo que no es de extrañar que el videojuego desarrollado por Garena cuenta con una de las comunidades más grandes en todo el planeta.
Otra de las claves de su éxito es que dispone de un sistema de códigos muy potente como atractivo, el cual tiene como función ayudarte a subir de nivel más rápido. Por ello, te beneficiarás de diversas bondades como emotes, también con skins para cambiar el aspecto de tu agente, habilidades para tener ventaja en los mapas de combate online, así como diamantes para comprar diversos objetos desde la tienda del videojuego.
Free Fire: códigos del 2 de octubre
Por ello, toma nota, porque a continuación vamos a mostrarte los nuevos códigos de Free Fire para HOY, jueves 2 de octubre de 2025, por lo que te aconsejamos no demorarte mucho, pues estos tienen una duración de 24 horas, tras lo cual estos van a caducar.
Free Fire solo se puede jugar desde dispositivos móviles.
Canjea así códigos de Free Fire
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 1 de octubre
- FFPL 72XC 2SWE
- FBHJ I876 TRGH
- F3AD Q2RF IJNB
- FNMR F987 YGBN
- FYF5 BNSX D98U
- FH65 RGRF VS3F
- FU7T 6G5T VRCX
- FQ2R TG7V 6TID
- FRBG B687 RYEI
- FHFB GYBU INHG
- F876 EIUD BVHG
- FE67 RVBU YOT9
- F8BU VJ3E K0PO
- FK3L XPZ4 FGTR
- FBNJ F8U6 TR4E
- FT2E GJRY FEV6
- FA10 98UY HNMM
- F98Y TGUV BVNI
- FTGG V54E SFWJ
- F0A9 I8WU J34N
- FTGK VCI8 X7SY
- FTGF VRBT N5JK
- FTG8 V765 CT66
- FG67 VYEW U4IN
- F879 BH5I UNVC
- FSG6 7BFN DVYT
- FG67 UYBN GHVC
- FT7G 6TGH S2IW
- FE98 7T6G TGSB
- FWKI 5TY7 F654
- FDQ2 34RT F8G7
- FBCH 65RG RT87
- FS1Y QHOE R9F8
- F7YT GSWE BRTJ
- FY8I N8B7 V6CT
- FRIO P5SR FER3
- FBFI UT8R 3FW6
- FEVS YDD8 7DYA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50