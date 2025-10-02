- Hoy:
Códigos de Free Fire para este viernes 3 de octubre: LISTA de los premios GRATUITOS
Garena quiere celebrar el éxito de Free Fire y acaba de revelar nuevos códigos para obtener decenas de premios totalmente GRATIS. ¡No te quedes sin recibirlos!
Free Fire se ha convertido en el Battle Royale más popular de los últimos años. ¿Por qué? Este éxito no solo es por la jugabilidad que posee, sino también por la variada selección de armas y skins disponibles, y también por los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos, los cuales llegan cada nuevo día.
¿Cómo se canjean estos códigos? Para hacer efectivo estos llamados Redeem Codes, debes entrar al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas.
PUEDES VER: Códigos Free Fire HOY, jueves 2 de octubre: Lista completa totalmente gratis y sin virus
Puedes acceder con tu cuenta de Free Fire, utilizando cualquiera de las opciones disponibles como Facebook, Google, Apple y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Así puedes canjear los códigos Free Fire. Foto: captura.
Lista de Códigos oficiales de Free Fire
Te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este viernes 3 de octubre. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- G6HT-43WS-FCV4
- MLO9-BVFD-SSZ2
- ZSE4-RFVB-GTH8
- RTY6-LKM8-FGHJ
- QWAS-DXSE-MNBG
- XCDE-BVFR-NMKL
- IOKM-JHGF-TYGH
- ERTY-UJIK-OLPM
- OIKJ-U8T7-YHGF
- FGTR-45RT-GHTY
- JHUY-T567-89IO
- SDFG-HJKM-LO09
- WERT-56TY-GHJK
- XCDS-WE34-56YH
- ZXCV-BNMA-SDFG
- PLKM-NJUH-YTGF
Recuerda que estos códigos son GRATUITOS y solo se pueden canjear una sola vez por día. Además, su vigencia está condicionada a la disposición de Garena, por lo que te pedimos ser rápido y hacerlos efectivos apenas salgan. ¡No pierdas el tiempo y hazte con todas las recompensas!
