Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS este domingo 28 de septiembre
El éxito de Free Fire no solo se debe a su jugabilidad, sino también a los objetos GRATUITOS que puedes obtener canjeando estos CÓDIGOS.
Free Fire se ha consolidado como uno de los títulos más relevantes dentro del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Este es el ENLACE OFICIAL.
¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?
Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 28 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- G6HT-43WS-FCV4
- MLO9-BVFD-SSZ2
- ZSE4-RFVB-GTH8
- RTY6-LKM8-FGHJ
- QWAS-DXSE-MNBG
- XCDE-BVFR-NMKL
- IOKM-JHGF-TYGH
- ERTY-UJIK-OLPM
- OIKJ-U8T7-YHGF
- FGTR-45RT-GHTY
- JHUY-T567-89IO
- SDFG-HJKM-LO09
- WERT-56TY-GHJK
- XCDS-WE34-56YH
- ZXCV-BNMA-SDFG
- PLKM-NJUH-YTGF
