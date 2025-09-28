- Hoy:
Códigos de Free Fire para canjear objetos GRATIS este lunes 29 de septiembre: LISTA COMPLETA
¿Quieres llenar tu inventario de Free Fire con muchos objetos GRATIS? Pues bien, no dudes en revisar la lista completa y recibirás diferentes premios para tu partida.
Free Fire se ha consolidado como uno de los videojuegos más importantes del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día. ¿No sabías de la existencia de estos CODES? Aquí te dejamos la guía para obtenerlos todos.
¿Quieres recibir decenas y decenas de objetos GRATIS? Pues bien, entonces revisa la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este lunes 29 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- 4YHJ-BS7H-SK54
- G6HT-43WS-FCV4
- MLO9-BVFD-SSZ2
- ZSE4-RFVB-GTH8
- RTY6-LKM8-FGHJ
- QWAS-DXSE-MNBG
- XCDE-BVFR-NMKL
- IOKM-JHGF-TYGH
- ERTY-UJIK-OLPM
- OIKJ-U8T7-YHGF
- FGTR-45RT-GHTY
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. ¿No sabes en qué página se hacen efectivos los premios? Este es el LINK directo.
¿Cómo conseguir 1000 diamantes GRATIS en Free Fire?
Por si no lo sabes, existe el Free Fire Advance Server, un programa creado por Garena para un selecto grupo de jugadores, los cuales podrán tener acceso a una serie de armas, modos y otras opciones que aún no se han lanzado antes para probarlas. ¿Qué recompensa tendrán? Si logras detectar un BUG o ERROR podrás ganar 1000 diamantes para tu partida en el Battle Royale.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50