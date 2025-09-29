- Hoy:
Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS este martes 30 de septiembre: lista COMPLETA
Garena ha liberado una nueva lista de CÓDIGOS para canjear muchos objetos GRATIS. Te enseñamos cómo obtenerlos todos para tu partida de Free Fire.
El éxito de Free Fire no solo radica en la amigable jugabilidad que tiene en el Battle Royale, sino también por la gran cantidad de Skins y armas que se pueden comprar para tus partidas.
Si bien la mayoría de estos objetos se pueden obtener con diamantes y estos a su vez se compran con dinero real, lo cierto es que Garena lanza cada día algunos CÓDIGOS GRATUITOS para obtener una serie de recompensas.
Hoy como cada día te ofrecemos los nuevos CÓDIGOS que se tiene disponible para Free Fire y Free Fire Max. Para canjearlos todos, solo debes ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas.
Una vez dentro de esta página, Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Este es el LINK.
Canjea los códigos de Free Fire. Foto: captura.
Lista completa de códigos de Free Fire y Free Fire Max
A continuación te dejamos la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 30 de septiembre. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- F4H1J9P70318
- F8S603H2J7K1
- F5Q7W2T6Y1U3
- F9A4S8G2H7J5
- F3Z7X1B2N6M8
- F6H2J8P10713
- F1S5D9H2J8K6
- F7Q9W3T2Y8U4
- F2LZP3U4Y1T6
- F3L9P1U2Y8TF
- x8A6S2GZH1J3
Recuerda que los códigos de Free Fire solo tienen una duración de 24 horas, por lo que deberás ser rápido si quieres tener las recompensas GRATIS para tu partida. Solo se canjean una vez, pero tendrás grandes premios y todo sin pagar un solo diamante.
