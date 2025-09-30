Cómo obtener 1000 diamantes GRATIS en Free Fire octubre 2025

Free Fire se ha vuelto popular en el género Battle Royale, puesto que cada cierto tiempo se incluyen nuevas Skins y armas míticas que mejorarán tu rendimiento y además cambiarán la estética de tus 'avatares' en el videojuego.

Sin embargo, para conseguir estos nuevos 'atuendos' o skins de Free Fire necesitas comprar Diamantes y para ello vas a necesitar dinero real, sean soles, dólares, euros, yuanes o la moneda que tengas en tu país. Pero, ¿qué pasaría si te decimos que existe una forma 100% legal de obtener 1000 gemas totalmente GRATIS. ¿No lo crees? Te dejamos la guía y los requisitos que deberás cumplir para reclamarlos.

Si es que aún no lo sabes, Garena tiene un programa llamado Free Fire Advance Server, un espacio privado en el que los jugadores pueden probar funciones que aún no están disponibles en el videojuego. La idea es que los usuarios puedan encontrar y reportar 'bugs' y además dar opiniones sobre las nuevas armas y atuendos que llegarán al Battle Royale.

Pero, lo más importante es que Garena ofrece una recompensa de 1000 DIAMANTES para aquel jugador de Free Fire que logra reportar bugs en versiones del Advance Server. Sin embargo, Reddit y otras comunidades advierten que el sistema oficial de Bug Hunter sólo garantiza unos 100 diamantes por reporte pionero aceptado.

Con el Free Fire Advance Server obtienes diamantes GRATIS. Foto: composición.

¿Cómo puedo unirme al Free Fire Advance Server?

Lo primero que debes hacer es ingresar al siguiente LINK para inscribirte.

Inicia sesión con tu cuenta de Facebook o Google, según la plataforma en la que creaste tu cuenta. Luego, completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Ahora solo deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de FF Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.