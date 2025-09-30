- Hoy:
Free Fire: canjea códigos para HOY, miércoles 1 de octubre, y obtén muchas recompensas
Free Fire es uno de los videojuegos para celulares más aclamados de todos los tiempos, buena parte de su éxito lo debe a su sistema de códigos.
Desde que fue lanzado en 2017, Free Fire se ha consagrado como uno de los videojuegos para celulares más aclamados en la historia, debiendo su éxito a diversos factores, uno de los principales es su jugabilidad frenética como adictiva, pero también por contar con amigable sistema de códigos que te ayudarán a subir de nivel de forma rápida y completamente gratis.
¿Qué necesitas para esto? Solo ser un usuarios constante en Free Fire. Con estos dígitos podrás acceder a diversas beneficios, como son los skins para cambiar el aspecto de tu agente de combate, emotes, también habilidades que te darán un plus en tus batallas en los mapas online, así como diamantes con los que podrás realizar compras diversas desde la tienda oficial del título de Garena.
Free Fire: códigos del 1 de octubre
Si quieres acceder a todos los beneficios de Free Fire, entonces toma nota, porque a continuación accederás a la lista de códigos para HOY, miércoles 1 de octubre de 2025, por lo que te recomendamos darte prisa porque estos tienen un tiempo de vida limitado a 24 horas, tras lo cual caducarán.
- FFPL 72XC 2SWE
- FBHJ I876 TRGH
- F3AD Q2RF IJNB
- FNMR F987 YGBN
- FYF5 BNSX D98U
- FH65 RGRF VS3F
- FU7T 6G5T VRCX
- FQ2R TG7V 6TID
- FRBG B687 RYEI
- FHFB GYBU INHG
- F876 EIUD BVHG
- FE67 RVBU YOT9
- F8BU VJ3E K0PO
- FK3L XPZ4 FGTR
- FBNJ F8U6 TR4E
- FT2E GJRY FEV6
- FA10 98UY HNMM
- F98Y TGUV BVNI
- FTGG V54E SFWJ
- F0A9 I8WU J34N
- FTGK VCI8 X7SY
- FTGF VRBT N5JK
- FTG8 V765 CT66
- FG67 VYEW U4IN
- F879 BH5I UNVC
- FSG6 7BFN DVYT
- FG67 UYBN GHVC
- FT7G 6TGH S2IW
- FE98 7T6G TGSB
- FWKI 5TY7 F654
- FDQ2 34RT F8G7
- FBCH 65RG RT87
- FS1Y QHOE R9F8
- F7YT GSWE BRTJ
- FY8I N8B7 V6CT
- FRIO P5SR FER3
- FBFI UT8R 3FW6
- FEVS YDD8 7DYA
Free Fire fue lanzado en 2017 por Garena, y solo se puede jugar en celulares.
¿Cómo canjear códigos de Free Fire?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 30 de septiembre
- F4H1J9P70318
- F8S603H2J7K1
- F5Q7W2T6Y1U3
- F9A4S8G2H7J5
- F3Z7X1B2N6M8
- F6H2J8P10713
- F1S5D9H2J8K6
- F7Q9W3T2Y8U4
- F2LZP3U4Y1T6
- F3L9P1U2Y8TF
- x8A6S2GZH1J3
