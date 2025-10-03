- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Códigos Free Fire: lista completa para canjear HOY, sábado 4 de octubre, gratis y sencillo
Free Fire es el videojuego para celulares más exitoso de todos los tiempos. Canjear sus códigos es fácil y sencillo. Lo aprenderás a hacer en pocos pasos.
Free Fire es uno el Battle Royale para celulares más exitoso en su género y plataforma por razones sobradas como su jugabilidad frenética, a la ves de contar con una de las comunidades gamers más voluminosas de todo el planeta, pero también con un sistema de códigos generoso que premia tu lealtad y, lo mejor de todo, es que puedes canjearlos completamente gratis.
El éxito de este título es tal que desde hace unos años, Garena lanzó Free Fire MAX, que es no es otra cosa que el mismo videojuego, con la misma jugabilidad, modos, pero con una mejora gráfica brutal, al punto solo se puede jugar solo desde smartphones de gama media con procesadores muy potentes.
Free Fire: códigos del 4 de octubre
Presta mucha atención, porque en las siguientes líneas tendrás acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, sábado 4 de octubre de 2025, por lo que te recomendamos no demorarte mucho, dado que estos tienen 24 horas de vida útil, tras lo cual caducarán.
Free Fire fue desarrollado por Garena y tiene 8 años siendo el mejor para dispositivos móviles.
¿Cómo canjear códigos de Free Fire gratis?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 3 de octubre
- H2MV9QK7L4JP
- S7DZ4N8RK1XW
- P3LX6V9TM2QH
- C9RW1J5KZ8UF
- L6QZ3T2PV9HN
- V5GK8M1XR4CJ
- Y8PN2F7LQ3KD
- D4HJ9V2MS6QX
- B1RK7C5ZL8YT
- N3TZ6Q4PH9MV
- U9CF2K8LJ5WP
- M4XK7V1QD9RH
- G6PL3J9TV2KW
- R2QH8M5ZN4XV
- K7VD1P3LS9QY
- E5MN4K8JT2QX
- Z1JP9L6VR3KW
- F8QK2V5ML7HN
- T3RW6N1ZP8QJ
- 04KL7V2MH9QP
- A9TZ3Q5LV6RM
- Q6JP1K8NW4TV
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50