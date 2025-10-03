Códigos Free Fire: lista completa para canjear HOY, sábado 4 de octubre, gratis y sencillo

0
Free Fire es el videojuego para celulares más exitoso de todos los tiempos. Canjear sus códigos es fácil y sencillo. Lo aprenderás a hacer en pocos pasos.

Joel Dávila
Este videojuego solo se puede jugar desde celulares.
Este videojuego solo se puede jugar desde celulares. | Composición/Garena-Facebook
Free Fire es uno el Battle Royale para celulares más exitoso en su género y plataforma por razones sobradas como su jugabilidad frenética, a la ves de contar con una de las comunidades gamers más voluminosas de todo el planeta, pero también con un sistema de códigos generoso que premia tu lealtad y, lo mejor de todo, es que puedes canjearlos completamente gratis.

El éxito de este título es tal que desde hace unos años, Garena lanzó Free Fire MAX, que es no es otra cosa que el mismo videojuego, con la misma jugabilidad, modos, pero con una mejora gráfica brutal, al punto solo se puede jugar solo desde smartphones de gama media con procesadores muy potentes.

Conoce los Códigos de Free Fire disponibles para este miércoles 3 de octubre del 2025.

Free Fire: códigos del 4 de octubre

Presta mucha atención, porque en las siguientes líneas tendrás acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, sábado 4 de octubre de 2025, por lo que te recomendamos no demorarte mucho, dado que estos tienen 24 horas de vida útil, tras lo cual caducarán.

Free Fire

Free Fire fue desarrollado por Garena y tiene 8 años siendo el mejor para dispositivos móviles.

¿Cómo canjear códigos de Free Fire gratis?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 3 de octubre

  • H2MV9QK7L4JP
  • S7DZ4N8RK1XW
  • P3LX6V9TM2QH
  • C9RW1J5KZ8UF
  • L6QZ3T2PV9HN
  • V5GK8M1XR4CJ
  • Y8PN2F7LQ3KD
  • D4HJ9V2MS6QX
  • B1RK7C5ZL8YT
  • N3TZ6Q4PH9MV
  • U9CF2K8LJ5WP
  • M4XK7V1QD9RH
  • G6PL3J9TV2KW
  • R2QH8M5ZN4XV
  • K7VD1P3LS9QY
  • E5MN4K8JT2QX
  • Z1JP9L6VR3KW
  • F8QK2V5ML7HN
  • T3RW6N1ZP8QJ
  • 04KL7V2MH9QP
  • A9TZ3Q5LV6RM
  • Q6JP1K8NW4TV
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

