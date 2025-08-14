- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
La Cobra reacciona a la victoria de Alianza Lima ante U. Católica: "¿Y si son campeones?"
Streamer argentino se animó a hablar sobre el futuro del club peruano en la Copa Sudamericana luego de llevarse la victoria por 2 a 0 ante Universidad Católica.
Alianza Lima está teniendo una temporada histórica de la mano de Gorosito, entrenador argentino que le trajo la esperanza al equipo peruano en las competiciones internacionales. En su primer partido de octavos de final, el club blanquiazul pudo llevarse una victoria importante con goles de Alan Cantero.
PUEDES VER: La Cobra prueba ceviche peruano y sorprende a todos con su reacción: "La estoy pasando..."
Debido a la localía y el buen momento que está atravesando, Alianza Lima partía como favorito de la serie y no defraudó a su gente. El equipo de La Victoria pudo llevarse un resultado positivo frente a los ecuatorianos, quienes se enfrentaron a las grandes atajadas de Viscarra. El arquero boliviano fue una de las figuras del partido y pieza clave en los 90 minutos.
La Cobra reacciona a victoria de Alianza Lima vs U. Católica
Como es de costumbre, La Cobra se animó a reaccionar en vivo tras la victoria de Alianza Lima ante la U. Católica de Ecuador frente a sus miles de seguidores, que también se encontraban varios peruanos. A día de hoy, el streamer argentino todavía recuerda con tristeza la eliminación de Boca Juniors ante el equipo peruano y es por eso que su comunidad espera ansiosa por saber qué opina de los íntimos.
Durante su transmisión en Kick, La Cobra mostró los goles de Alan Cantero en el segundo tiempo y además de elogiar el trabajo del argentino, también se puso a pensar qué pasaría si es que Alianza llega a ser campeón de la Copa Sudamericana 2025.
"Veremos hasta dónde puede llegar", dijo el argentino que no perdió la oportunidad para recordar que el único equipo peruano en salir campeón de un torneo internacional fue Cienciano en el año 2004.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90