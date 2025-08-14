0

La Cobra reacciona a la victoria de Alianza Lima ante U. Católica: "¿Y si son campeones?"

Streamer argentino se animó a hablar sobre el futuro del club peruano en la Copa Sudamericana luego de llevarse la victoria por 2 a 0 ante Universidad Católica.

Redacción Líbero Ocio
La Cobra habla sobre el futuro de Alianza Lima en la Copa Libertadores.
La Cobra habla sobre el futuro de Alianza Lima en la Copa Libertadores. | Foto: Captura
COMPARTIR

Alianza Lima está teniendo una temporada histórica de la mano de Gorosito, entrenador argentino que le trajo la esperanza al equipo peruano en las competiciones internacionales. En su primer partido de octavos de final, el club blanquiazul pudo llevarse una victoria importante con goles de Alan Cantero.

La Cobra sorprende a sus seguidores probando comida peruana.

PUEDES VER: La Cobra prueba ceviche peruano y sorprende a todos con su reacción: "La estoy pasando..."

Debido a la localía y el buen momento que está atravesando, Alianza Lima partía como favorito de la serie y no defraudó a su gente. El equipo de La Victoria pudo llevarse un resultado positivo frente a los ecuatorianos, quienes se enfrentaron a las grandes atajadas de Viscarra. El arquero boliviano fue una de las figuras del partido y pieza clave en los 90 minutos.

La Cobra reacciona a victoria de Alianza Lima vs U. Católica

Como es de costumbre, La Cobra se animó a reaccionar en vivo tras la victoria de Alianza Lima ante la U. Católica de Ecuador frente a sus miles de seguidores, que también se encontraban varios peruanos. A día de hoy, el streamer argentino todavía recuerda con tristeza la eliminación de Boca Juniors ante el equipo peruano y es por eso que su comunidad espera ansiosa por saber qué opina de los íntimos.

Durante su transmisión en Kick, La Cobra mostró los goles de Alan Cantero en el segundo tiempo y además de elogiar el trabajo del argentino, también se puso a pensar qué pasaría si es que Alianza llega a ser campeón de la Copa Sudamericana 2025.

"Veremos hasta dónde puede llegar", dijo el argentino que no perdió la oportunidad para recordar que el único equipo peruano en salir campeón de un torneo internacional fue Cienciano en el año 2004.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano