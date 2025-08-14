La Cobra reacciona a la victoria de Alianza Lima ante U. Católica: "¿Y si son campeones?"

Alianza Lima está teniendo una temporada histórica de la mano de Gorosito, entrenador argentino que le trajo la esperanza al equipo peruano en las competiciones internacionales. En su primer partido de octavos de final, el club blanquiazul pudo llevarse una victoria importante con goles de Alan Cantero.

Debido a la localía y el buen momento que está atravesando, Alianza Lima partía como favorito de la serie y no defraudó a su gente. El equipo de La Victoria pudo llevarse un resultado positivo frente a los ecuatorianos, quienes se enfrentaron a las grandes atajadas de Viscarra. El arquero boliviano fue una de las figuras del partido y pieza clave en los 90 minutos.

La Cobra reacciona a victoria de Alianza Lima vs U. Católica

Como es de costumbre, La Cobra se animó a reaccionar en vivo tras la victoria de Alianza Lima ante la U. Católica de Ecuador frente a sus miles de seguidores, que también se encontraban varios peruanos. A día de hoy, el streamer argentino todavía recuerda con tristeza la eliminación de Boca Juniors ante el equipo peruano y es por eso que su comunidad espera ansiosa por saber qué opina de los íntimos.

Durante su transmisión en Kick, La Cobra mostró los goles de Alan Cantero en el segundo tiempo y además de elogiar el trabajo del argentino, también se puso a pensar qué pasaría si es que Alianza llega a ser campeón de la Copa Sudamericana 2025.

"Veremos hasta dónde puede llegar", dijo el argentino que no perdió la oportunidad para recordar que el único equipo peruano en salir campeón de un torneo internacional fue Cienciano en el año 2004.