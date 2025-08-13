0

Gears of War llega a PS5 y ya puedes reservar el remaster del clásico juego de Xbox: ¿Cuándo se estrena y cuánto cuesta?

Este título es una remasterización del videojuego original lanzado en noviembre de 2006 para Xbox de forma exclusiva, pero luego llegar a PC.

Joel Dávila
Este videojuego se lanzará en PS5 y ya conocemos su precio.
Este videojuego se lanzará en PS5 y ya conocemos su precio. | Composición/Polygon
Xbox cuenta con una de las franquicias más icónicas en el mundo gaming: Gears of War, la cual dejó su habitual exclusividad para la plataforma de Microsoft para llegar a la PlayStation 5 con la remasterización de su primera entrega.

Este título fue lanzado por primera vez durante noviembre de 2006 para Xbox y, posteriormente, arribaría para los ecosistemas PC de Microsoft y 19 años después este videojuego podrá ser disfrutado por los usuarios de la consola de Sony.

Cuándo se estrena Gears of War: Reloaded

Lo cierto es que Gears of War: Reloaded verá la luz el próximo 26 de agosto de 2025, por lo que se espera que el producto de Microsoft Corporation esté a la altura de los tiempos que corren en cuanto a gráficos se refiere, dado que la trama no ha sido modificada.

Precio del Gears of War: Reloaded

Estando a vísperas de su estreno oficial, lo cierto es que ya se puede realizar la reserva debida de Gears of War: Reloaded, con un precio de salida de US$ 39.99 dólares (el monto variará dependiendo tu país de origen, los impuestos de los bancos, entre otros) y se podrá jugar con gráficos en 4K hasta los 120fps.

Tráiler de Gears of War: Reloaded

De qué trata Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded se trata de la lucha de la humanidad contra los Locust en medio de un planeta devastado, donde nuestro protagonista, Marcus Feniz y Dominic Santiago se unen al Escuadrón Delta para formar parte de la guerra contra estos seres.

El juego nos ofrece diversos métodos de juego, como la campaña para un jugador, cooperativo local, en línea. Asimismo, ofrece mejoras en iluminación, texturas, así como características adicionales como tiempos de carga rápidos, mejoras en efectos visuales, etc.

