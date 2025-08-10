0
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO por Torneo Clausura
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Free Fire x Naruto: así de fácil consigues la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tanto diamantes

Naruto Shippuden ha vuelto a Free Fire y ahora podrás conseguir la Skin de 'Pain', uno de los atuendos más cotizados. Te enseñamos a obtenerlo casi GRATIS.

Daniel Robles
Puedes obtener la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tantos diamantes en Free Fire x Naruto.
Puedes obtener la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tantos diamantes en Free Fire x Naruto. | Foto: composición/Daniel Robles
Garena, la creadora de Free Fire, sigue sorprendiendo a los más de 80 millones de jugadores del famoso Battle Royale, y acaba de anunciar el retorno de una de las mejores colaboraciones que ha tenido durante este año, se trata del retorno de los personajes de Naruto Shippuden.

Y es que si bien hace solo algunos meses podías conseguir la Skin de Sasuke y Naruto, ahora ya puedes obtener el aspecto de Nagato 'Pain', uno de los villanos más emblemáticos de la saga Shippuden. Si bien este atuendo no es GRATUITO, te vamos a dejar algunos trucos de Free Fire para poder obtenerlo sin gastar tanto dinero.

Free Fire registra miles de jugadores en línea a diario.

PUEDES VER: Códigos para canjear GRATIS en Free Fire HOY, domingo 10 de agosto de 2025 con recompensas especiales

Para conseguir la Skin de Nagato 'Pain' necesitas participar en la ruleta de la suerte, donde se requiere gastar diamantes. También puedes obtenerla al completar misiones y desafíos que ofrecen recompensas, incluyendo diamantes.

Consejos para obtener la Skin de Pain sin gastar tantos diamantes.

Puedes dar unos 10 giros en la Ruleta de Tokens de Free Fire por solo 62 diamantes, ya que hay una promoción de 50% de descuento. También puedes utilizar los Giros gratis, pero deberás tener mucha suerte para obtenerlo, puesto que tiene una baja probabilidad.

Sin embargo, si quieres obtener el aspecto de Pain, también puedes usar 220 tokens,, los cuales puedes obtener con misiones especiales o la Ruleta de suerte. También existen otros objetos como una piedra angular y una funda para tus armas.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

