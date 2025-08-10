Free Fire x Naruto: así de fácil consigues la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tanto diamantes

Garena, la creadora de Free Fire, sigue sorprendiendo a los más de 80 millones de jugadores del famoso Battle Royale, y acaba de anunciar el retorno de una de las mejores colaboraciones que ha tenido durante este año, se trata del retorno de los personajes de Naruto Shippuden.

Y es que si bien hace solo algunos meses podías conseguir la Skin de Sasuke y Naruto, ahora ya puedes obtener el aspecto de Nagato 'Pain', uno de los villanos más emblemáticos de la saga Shippuden. Si bien este atuendo no es GRATUITO, te vamos a dejar algunos trucos de Free Fire para poder obtenerlo sin gastar tanto dinero.

Para conseguir la Skin de Nagato 'Pain' necesitas participar en la ruleta de la suerte, donde se requiere gastar diamantes. También puedes obtenerla al completar misiones y desafíos que ofrecen recompensas, incluyendo diamantes.

Consejos para obtener la Skin de Pain sin gastar tantos diamantes.

Puedes dar unos 10 giros en la Ruleta de Tokens de Free Fire por solo 62 diamantes, ya que hay una promoción de 50% de descuento. También puedes utilizar los Giros gratis, pero deberás tener mucha suerte para obtenerlo, puesto que tiene una baja probabilidad.

Sin embargo, si quieres obtener el aspecto de Pain, también puedes usar 220 tokens,, los cuales puedes obtener con misiones especiales o la Ruleta de suerte. También existen otros objetos como una piedra angular y una funda para tus armas.