Nuevas recompensas de la agenda semanal de Free Fire del 13 al 20 de agosto de 2025

Free Fire cuenta con diversos beneficios que se entregan a los jugadores y uno de los más esperados es la agenda semanal. Esto es todo lo que debes saber.

Jasmin Huaman
Nueva lista de premios de la agenda semanal de Free Fire.
Nueva lista de premios de la agenda semanal de Free Fire.
En la nueva semana, Garena anunció las recompensas que estará entregando en Free Fire a todos los jugadores que se conecten y completen algunas misiones. Los premios se entregarán desde el 13 al 20 de agosto. Durante este tiempo, los usuarios tendrán la posibilidad de conseguir ítems de manera exclusiva.

Cada cierto tiempo, Garena se dedica a realizar la entrega de diversos premios a los usuarios de Free Fire. Además de los códigos diarios, también se premian a los jugadores con recompensas durante un tiempo limitado. Para ser uno de los elegidos, solamente tienes que contar con una cuenta oficial y no la de invitado.

Recompensas de la agenda semanal de Free Fire 2025

En esta semana, Garena estará enviando los premios el día miércoles, viernes, sábado y domingo. Si tienes la oportunidad de conectarte a Free Fire estos días, entonces vas a tener la posibilidad de recibir los siguientes premios.

  • Miércoles 13 de agosto de 2025: bóveda mágica
  • Viernes 15 de agosto de 2025: ruleta de tokens
  • Sábado 16 de agosto de 2025: ruleta mágica
  • Domingo 17 de agosto de 2025: recarga de pared gloo

Agenda semanal de Free Fire.

La agenda semanal de Free Fire se actualiza todos los miércoles y los premios se anuncian los martes. Por ello, es importante completarla a tiempo para poder recibir las nuevas recompensas la siguiente semana. Garena revela la lista de premios en sus redes sociales y página web oficial.

AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

