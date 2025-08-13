- Hoy:
Battlefield 6: hora de lanzamiento de la nueva beta, mapas y modos que llegan
Miles de jugadores podrán disfrutar de la segunda beta de Battlefield 6, que tras el fin de semana, tendrán que esperar hasta octubre para el lanzamiento oficial.
Durante la segunda fecha de la beta de Battlefield 6, se incluirá un nuevo mapa y dos modos. Se espera que tenga la misma cantidad de jugadores o supere la cifra de la primera fecha. Miles de jugadores están a la espera de poder jugarlo. La aventura empieza el 14 y termina el 17 de agosto.
Es importante saber la fecha y hora del inicio de la Beta del segundo fin de semana de Battlefield 6. Las cifras de la primera semana demostró que las expectativas por el lanzamiento oficial son grandes, superando los 500 mil jugadores en simultáneo. Este 14 de agosto llegará un nuevo contenido para que todos los jugadores puedan probarlo de manera gratuita.
Battlefield 6: segunda semana de la beta, fecha y hora
La segunda semana de la beta de Battlefield 6 empieza el 14 de agosto y terminará el 17 de agosto. Esta será la última oportunidad que se tendrá para disfrutar hasta dentro de un par de meses. La hora de inicio será a las 08:00 UTC, al igual que la primera semana. Estos son los horarios que debes anotar:
- 3:00 a.m. - Perú
- 3:00 a.m. - Colombia
- 4:00 a.m. - Chile
- 4:00 a.m. - Venezuela
- 4:00 a.m. - República Dominicana
- 5:00 a.m. - Argentina
- 5:00 a.m. - Brasil
- 10:00 a.m. - España
Nuevo contenido de Battlefield 6
En la semana 2 de la beta de Battlefield 6 llegará el mapa Empire State y el modo Rush, además de otras novedades. Cabe resaltar que los mapas Asedio de El Cairo, Pico de la Liberación y otros, se mantendrán.
- Conquista y avance con armas cerradas - Nuevo modo de juego
- Empire State - Nuevo mapa
- Rush - Nuevo modo de juego
- Combate a muerte por escuadrones - Nuevo modo de juego
Battlefield 6 se estrena de manera oficial el 10 de octubre de 2025, luego de las dos semanas de beta exitosas con cifras que batieron récord en Steam en PC y en otras consolas.
