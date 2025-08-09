Cómo activar el Secure Boot para jugar Battlefield 6 sin problemas

El lanzamiento de la beta de Battlefield 6 ha hecho que miles de usuarios se entusiasmen por probar el famoso juego de EA, pero lo que no tienen en consideración es los requisitos que pide. Además de los componentes de la PC, también es necesario saber qué es y por qué se debe activar el Secure Boot.

Los creadores de Battlefield siempre han tenido en cuenta el rendimiento del juego y por ello, en Battlefield 6 se estará solicitando la activación del Secure Boot en PC para que se pueda ingresar al servidor, algo que también ocurrió en Battlefield 2042. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el sistema.

Qué es Secure Boot y para qué sirve

Se trata de un mecanismo de seguridad que tienen las computadoras para que estas puedan prender o iniciar únicamente con software (programas) firmados (originales) y aprobados por el fabricante.

En otras palabras, se trata de un arranque seguro para la computadora y no es que se instale un programa de terceros que pueda dañar la PC. Battlefield también empleó este sistema de seguridad en la versión de 2042 para cuidar la información de los usuarios. Esto sirve para cuidar las trampas o anticheat dentro del juego.

Cómo activar el Secure Boot en Battlefield 6

Para jugar Battlefield 6 en PC, es necesario activar el Secure Boot debido al requerimiento del sistema anti-trampas de EA. Este ajuste es importante para garantizar la seguridad del juego. Esto es lo que debes hacer paso a paso.

Debes ingresar a la BIOS de la PC y para ello debes reiniciar la computadora. En el proceso que está volviendo a encender, debes presionar la tecla "Delete" o "F2" y así lograrás ingresar a la BIOS.

Dependiendo de los componentes de tu PC tendrás que habilitar la opción de Secure Boot. Desde la pestaña de 'Seguridad', selecciona Secure Boot y habilita el arranque seguro. Para guardar los cambios presiona la tecla F10 y confirma.

En caso de presentar un error al ingresar al juego, solamente se debe actualizar el driver solicitado. Es importante revisar previamente los requerimientos recomendados de Battlefield 6 para PC.