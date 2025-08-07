Battlefield 6: esta es la mejor configuración para mejorar los FPS en PC

El 7 y 8 de agosto se podrá jugar en el acceso anticipado de Battlefield 6 y luego se habilitarán los servidores el 9 y 10 nuevamente para todo el mundo. El segundo fin de semana gratis será entre el 16 y 17 de agosto. Si quieres disfrutar al máximo del juego, debes aprender cómo maximizar los FPS y no afectar la jugabilidad en ningún momento.

Antes de empezar a jugar Battlefield 6, debes conocer los requisitos recomendados o mínimos para entrar al servidor. Además de contar con mínimo de 16 GB de RAM o un procesador Intel Core i7-10700, también es necesario tener 80 GB de espacio disponible. Todo esto con el objetivo de que el juego tenga una gran fluidez.

Configuración de FPS para Battlefield 6

En el mundo de los shooters, los FPS forman una parte crucial de los juegos y Battlefield 6 no será la excepción. Para vivir la experiencia de la mejor manera y sin problemas de rendimiento en medio de una partida, estos son los ajustes que se recomiendan si juegas desde PC en Steam.

Configuración para Battlefield 6. | Foto: MasonReact

Es necesario realizar ciertos ajustes en la calidad visual para que no requiera mucha potencia de la computadora. Estas son las recomendaciones que se hacen. La mayoría de ellas está en "low" o "bajo".

Recomendaciones para mejorar los FPS en Battlefield 6. | Foto: MasonReact

En las configuraciones avanzadas tendrás la oportunidad de personalizar aún más los ajustes de acuerdo al rendimiento de tu PC. Estos ajustes se dedican específicamente a lo visual.

Configuraciones avanzadas. | Foto: MasonReact

Los ajustes de la cámara son importantes en factores como el movimiento, campo de visión, entre otros. Puedes modificarlos hasta que te sientas cómodo, pero estos son los que se aconsejan.

Empezó la beta de Battlefield 6. | Foto: MasonReact