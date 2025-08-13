- Hoy:
Códigos de Free Fire HOY, jueves 14 de agosto, para canjear skins, diamantes y más
Son miles de usuarios que están a la espera de obtener las recompensas que se puede obtener canjeando los códigos de Free Fire. ¡No esperes más!
A diario, son miles de personas que buscan verse beneficiadas con los ítems que entrega Garena y tú puedes ser uno de ellos. Solamente vas a necesitar llegar a tiempo para canjear los códigos de Free Fire. También hemos preparado un tutorial donde te explicamos paso a paso cómo realizar el canje.
PUEDES VER: Free Fire x Naruto: así de fácil consigues la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tanto diamantes
Free Fire se ha logrado posicionar como uno de los videojuegos más importantes para un público de todas las edades. Se puede jugar en diferentes tipos de dispositivos móviles, donde lo único que vas a necesitar es tener conexión a internet y listo. El battle royale del momento también ofrece varios beneficios a sus fieles usuarios.
Códigos para canjear en Free Fire el 14 de agosto de 2025
Esta es la lista de códigos que está disponible para Free Fire. Lo único que vas a necesitar es copiar y pegarlo para llegar a tiempo y no perder esta gran oportunidad de obtener premios exclusivos que ofrece Garena a sus miles de jugadores en todo el mundo.
Recuerda que estos códigos están disponibles únicamente durante 24 horas, por lo que debes tener el cuidado necesario para no dejar pasar esta gran chance.
- F8I4O2P6A9S3D1F7
- F6Y4T8R2E5W1Q9Z3
- F1O5P9A3S7D2F6G8
- F9M3N7B1V5C8X2Z4
- F2E8R4T6Y1U9I3O5
- F4N8M2B6V1C7X3Z5
- F5L1K7J3H9G4F2E6
Cómo canjear los códigos de Free Fire
Se pueden canjear los códigos de Free Fire realizando los siguiente pasos. A continuación, se explica cuál es la página para canjear las recompensas y cómo debes ingresar a tu cuenta para no fallar en el intento.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Lo segundo será iniciar sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
