Códigos de Free Fire HOY, jueves 14 de agosto, para canjear skins, diamantes y más

Son miles de usuarios que están a la espera de obtener las recompensas que se puede obtener canjeando los códigos de Free Fire. ¡No esperes más!

Jasmin Huaman
Códigos que se pueden canjear en Free Fire de manera gratuita.
COMPARTIR

A diario, son miles de personas que buscan verse beneficiadas con los ítems que entrega Garena y tú puedes ser uno de ellos. Solamente vas a necesitar llegar a tiempo para canjear los códigos de Free Fire. También hemos preparado un tutorial donde te explicamos paso a paso cómo realizar el canje.

Puedes obtener la Skin de Nagato 'Pain' sin gastar tantos diamantes en Free Fire x Naruto.

Free Fire se ha logrado posicionar como uno de los videojuegos más importantes para un público de todas las edades. Se puede jugar en diferentes tipos de dispositivos móviles, donde lo único que vas a necesitar es tener conexión a internet y listo. El battle royale del momento también ofrece varios beneficios a sus fieles usuarios.

Códigos para canjear en Free Fire el 14 de agosto de 2025

Esta es la lista de códigos que está disponible para Free Fire. Lo único que vas a necesitar es copiar y pegarlo para llegar a tiempo y no perder esta gran oportunidad de obtener premios exclusivos que ofrece Garena a sus miles de jugadores en todo el mundo.

Recuerda que estos códigos están disponibles únicamente durante 24 horas, por lo que debes tener el cuidado necesario para no dejar pasar esta gran chance.

  • F8I4O2P6A9S3D1F7
  • F6Y4T8R2E5W1Q9Z3
  • F1O5P9A3S7D2F6G8
  • F9M3N7B1V5C8X2Z4
  • F2E8R4T6Y1U9I3O5
  • F4N8M2B6V1C7X3Z5
  • F5L1K7J3H9G4F2E6

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Se pueden canjear los códigos de Free Fire realizando los siguiente pasos. A continuación, se explica cuál es la página para canjear las recompensas y cómo debes ingresar a tu cuenta para no fallar en el intento.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Lo segundo será iniciar sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Cómo canjear los códigos de Free Fire. | Foto: Captura
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

