¿Gemas infinitas en Free Fire? Descarga el MOD y obten los mejores Skins
Miles de personas que juegan Free Fire buscan tener gemas infinitas para poder ganar las diferentes batallas que tienen y así superar su nivel.
Un reciente comunicado de Garena reveló que Free Fire ha superado los 80 millones de usuarios, los cuales aterrizan en la 'Isla de batallas' para enfrentarse a muerte en este popular 'Battle Royale'.
Sin duda alguna Free Fire es muy popular y esto se debe, en gran medida, a la gran cantidad de skins y aspectos que ofrece para las armas, jugadores y mascotas que los usuarios pueden tener en el videojuego. Estos tiene un costo de Diamantes, los cuales deben ser comprados con dinero real.
Los diamantes en Free Fire son muy valiosos y es por ello que miles de usuarios, están contentos, ya que existe un APK MOD con el que podrás tener DIAMANTES INFINITOS en el famoso 'Battle Royale'. ¿Quieres tenerlo GRATIS para tus partidas? Aquí te lo mostramos todo.Aquí el APK del MOD para FF. Foto: Free Fire
¿Cómo obtener Diamantes infinitos en Free Fire?
Primero que nada deberás desinstalar la versión de Free Fire que tienes en tu smartphone Android. Luego de ellos deberás seguir estos pasos:
- Descarga el Free Fire Mod APK Diamantes infinitos de este LINK.
- Instala el APK en tu smartphone Android y logea tu cuenta con Facebook o Google.
- Finalmente tendrás miles de diamantes y monedas para tu juego.
Ojo, al ser un MOD de Free Fire, podrías ser baneado si lo utilizas, por lo que te recomendamos usar una cuenta diferente, para de esta forma no perder tu progreso.
