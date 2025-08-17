Códigos Free Fire: lista completa de HOY, lunes 18 de agosto, para canjearlos GRATIS y en pocos pasos
Free Fire es un videojuego que brilla por su jugabilidad, pero también por su gran sistema de códigos que es una forma de recompensar a los jugadores leales.
Free Fire es un alocado Battle Royale exclusivo para celulares que fue lanzado al mercado en 2017 y desarrollado por Garena, por lo su éxito, entre otras cosas, por su jugabilidad adictiva, una inmensa base de jugadores que se cuentan por millones en todo el mundo, pero también con un sistema de códigos que es la envidia de la competencia.
Por ello, lo que conseguirás con estos códigos son una serie de beneficios que te ayudarán a aumentar tu nivel como jugador. Entre estos destacan las habilidades para tener cierta ventaja en los mapas de batalla, skins para que personalices el aspecto de tu agente de combate, diamantes para hacer compras en la tienda oficial, pero también emotes.
Free Fire: códigos del 18 de agosto
Presta atención, porque a continuación vamos a darte acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, lunes 18 de agosto de 2025. Te recomendamos no tomarte mucho tiempo para canjearlos, porque estos dígitos tienen tiempo de vida limitado, tras lo cual caducarán:
- FFIC33NTEUKA
- ZZATXB24QES8
- WD2ATK3ZEA55
- HFNSJ6W74Z48
- FF4MTXQPFDZ9
- FFMTYKQPFDZ9
- FF6WN9QSFTHX
- FFRSX4CYHLLQ
- FFSKTXVQF2NR
- NPTF2FWSPXN9
- FFDMNSW9KG2
- FFCBRAXQTS9S
- FFBYS2MQX9KM
- FFRINGY2KDZ9
- FVTCQK2MFNSK
- FFNFSXTPVQZ9
- RDNAFV2KX2CQ
- FFNGY7PP2NWC
- FFYNC9V2FTNN
- FPUS5XQ2TNZK
- RD3TZK7WME65
- F8YC4TN6VKQ9
Así debes canjear los códigos de Free Fire gratis
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 17 de agosto
- HBG48P7T6R5E
- FFBCLQ6S7W25
- ZY5K2HR89FV3
- FFBCT7P7N2P4
- GYXKT8U9WF8J
- FFM5LE4H5Z8S
- JJCM4D8ZQP9V
- KLLPDJHDDBJD
- A4GRED445T6Y
