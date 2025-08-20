PlayStation 5 subede precio: esto costará la consola de ahora en adelante
Miles de fanáticos de PlayStation han recibido la noticia del incremento de sus precios con sorpresa. El precio variará debido a los aranceles.
PlayStation es una de las plataformas más vendidas en todo el mundo debido a la calidad de juegos y gráficos que es capaz de proyectar; sin embargo, ahora la comunidad de vio sorprendida por el aumento de precio que tendrá y el cambio se hizo de un momento a otro.
Luego de saberse sobre el incremento del precio del PlayStation 5, hay quienes aseguran que haberse comprado la consola en su fecha de lanzamiento fue la mejor idea, ya que de ahora en adelante tendrá un precio que jamás imaginaron.
Nuevos precios del PlayStation 5
El incremento de precio del PlayStation 5 será el siguiente y empezará a regir en Estados Unidos. Los precios tienen una gran diferencia a comparación de su fecha de lanzamiento.
- PlayStation 5 PRO: 749.99$
- PlayStation 5: 539.99$
- PlayStation 5 Digital: 499.99$
¿Por qué subió el PlayStation 5?
La empresa de Sony atribuye esta decisión a factores económicos globales, tales como son los aranceles de Estados Unidos, que son los impuestos por la administración Trump sobre productos electrónicos fabricados en China han incrementado los costos de producción y distribución.Consola sube de precio desde el 21 de agosto. | Foto: PlayStation
El incremento de precio del PlayStation 5 empezará a regir en Estados Unidos a partir del 21 de agosto de 2025, de acuerdo al comunicado que compartieron en sus redes sociales. "Los precios minoristas recomendados para los accesorios de PlayStation 5 permanecen sin cambios y no tenemos otros cambios de precios que anunciar para mercados adicionales", señalaron.
- 1
Ibai reconoce superioridad de Perú ante México en versus gastronómico y enloquece: "Están mal de la cabeza"
- 2
Perú vs. México en el Mundial de Desayunos 2025 | ¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'torneo' de Ibai?
- 3
Códigos Free Fire: accede al listado completo HOY, miércoles 20 de agosto, para canjear recompensas GRATIS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90