PlayStation es una de las plataformas más vendidas en todo el mundo debido a la calidad de juegos y gráficos que es capaz de proyectar; sin embargo, ahora la comunidad de vio sorprendida por el aumento de precio que tendrá y el cambio se hizo de un momento a otro.

Luego de saberse sobre el incremento del precio del PlayStation 5, hay quienes aseguran que haberse comprado la consola en su fecha de lanzamiento fue la mejor idea, ya que de ahora en adelante tendrá un precio que jamás imaginaron.

Nuevos precios del PlayStation 5

El incremento de precio del PlayStation 5 será el siguiente y empezará a regir en Estados Unidos. Los precios tienen una gran diferencia a comparación de su fecha de lanzamiento.

PlayStation 5 PRO: 749.99$

PlayStation 5: 539.99$

PlayStation 5 Digital: 499.99$

¿Por qué subió el PlayStation 5?

La empresa de Sony atribuye esta decisión a factores económicos globales, tales como son los aranceles de Estados Unidos, que son los impuestos por la administración Trump sobre productos electrónicos fabricados en China han incrementado los costos de producción y distribución.

Consola sube de precio desde el 21 de agosto. | Foto: PlayStation

El incremento de precio del PlayStation 5 empezará a regir en Estados Unidos a partir del 21 de agosto de 2025, de acuerdo al comunicado que compartieron en sus redes sociales. "Los precios minoristas recomendados para los accesorios de PlayStation 5 permanecen sin cambios y no tenemos otros cambios de precios que anunciar para mercados adicionales", señalaron.