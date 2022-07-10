Super Nintendo: Truco secreto te permite ‘desbloquear’ un carro negro en Top Gear

En la década de los 90, se presentó la consola de videojuegos Super Nintendo, que trajo consigo una variedad de títulos entretenidos que se han mantenido como los preferidos de toda una generación. Estos juegos no solo marcaron una época, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura del entretenimiento digital.

Si lograste tener una de estas plataformas de juegos, seguramente habrás tenido o escuchado hablar de Top Gear, un videojuego de carreras que fue lanzado en 1992. Sin embargo, a treinta años de su llegada, se ha conocido un increíble truco que te permitirá desbloquear un nuevo vehículo.

Por si no lo sabes, existen algunos trucos que muy pocos jugadores conocen y uno de ellos te permitía desbloquear un lujoso Lamborguini de color negro. ¿Quieres saber cómo se puede obtener en el juego? Recuerda tu infancia con este divertido truco que ha emocionado a más de un fan de la Super Nintendo.

¿Cómo desbloquear el carro negro en Top Gear de Super Nintendo?

TikTok es la plataforma de moda y por ello en esta red social se comparten todo tipo de curiosos videos, los cuales se hacen virales en segundos. Esta vez un joven ‘gamer’ ha dejado emocionados a miles, tras compartir el truco secreto para desbloquear el Lamborguini negro en Top Gear.

Tal como se explica en este video viral de TikTok, para poder hacerte con este carro de lujo, lo único que debes hacer es ingresar el nombre de jugador ‘AAA’, seleccionar el modo ‘Auto’, y finalmente seleccionar el vehículo de color blanco.

De esta forma el vehículo se convertirá en un bólido de color negro, el cual también tiene una velocidad mucho mayor que los otros vehículos usados en Top Gear de Super Nintendo. Si quieres poner en práctica este truco secreto no dudes en probarlo en una consola o un emulador de esta consola de videojuegos.

Te dejamos un video con el paso a paso de este truco ultra secreto que se ha vuelto popular entre los ‘gamer' que extrañan la consola Super Nintendo.

