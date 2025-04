Streamer Ormeño casi queda en shock al creer que su gato murió en plena transmisión: "Me asustas h..."

Luis Ormeño es un youtuber y streamer peruano conocido en Twitch y Kick por su contenido de jugadas cómicas de Garena Free Fire. Sus transmisiones han hecho posible que logre alcanzar miles de seguidores, con los cuales comparte su día a día, al lado de su mascota.

En una de sus más recientes transmisiones, el popular streamer peruano se llevó un gran susto al creer, por unos instantes, que su amado gato había muerto en pleno stream con su comunidad de seguidores. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todos los detalles.

Ormeño se encontraba distraído, cuando de pronto los comentarios de su transmisión decían que algo le pasaba al gato, por lo que este no dudó en mirar a su mascota para cerciorarse de que todo iba bien. Grande fue su sorpresa, ya que el mínimo no se movía y aparentemente había fallecido.

Sin embargo, al revisarlo detenidamente notó que este solo 'fingía' estar muerto y todo fue un simple susto. "Estás vivo mierd@. Me asustas huev@n. No se movía, me asusté", expresó con sorpresa el joven streamer peruano, quien actualmente tiene una legión de seguidores en redes sociales como Kick y Twitch.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que el streamer Luis Ormeño no solo juega Free Fire, ahora también hace algunas apuestas deportivas y sus reacciones se hacen viral en TikTok por su gran carisma. ¿Lo quieres ver? Aquí te dejamos el clip que protagonizó junto con su gatito.