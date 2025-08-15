La Cobra estalló contra Riveros tras goleada de Palmeiras a la 'U': "Es horrible, en todas se equivoca..."

La noches de la Copa Libertadores son mágicas, pero esta vez no le tocó vivir de la mejor manera a Universitario de Deportes. El quipo peruano fue derrotado por Palmeiras por un marcador de 0-4 y con esto está a un paso de quedar fuera del torneo internacional. La Cobra no dudó en apuntar contra Riveros, quien es conocido por su "jerarquía", pero que no demostró en absoluto ante los brasileños.

A los 53 minutos, Riveros dejó con 10 jugadores a Universitario de Deportes y esto generó un desbalance en el equipo que no pudo sostener un resultado esperanzador de cara al partido de vuelta en Brasil. El futbolista se fue expulsado por una falta grave y esto fue muy comentado en las redes sociales, no solamente por los hinchas de la 'U', sino también por gente que sigue de cerca el rendimiento del equipo peruano, como lo es el reconocido streamer argentino.

La Cobra reacciona al partido de Universitario vs Palmeiras

Como es de costumbre, al término de cada partido, La Cobra reacciona frente a todos sus seguidores a los partidos de la fecha y uno de ellos fue el Universitario vs Palmeiras. De acuerdo a las palabras del argentino, él creía firmemente que el equipo peruano podía dar el batacazo y vencer a los brasileños; sin embargo, no fue así.

Además de verse decepcionado por el resultado final, La Cobra apunto sobre Riveros, quien ofreció un flojo rendimiento. "Tengo que decirlo, con todo respeto, pero Riveros es horrible. En todas se equivoca, es un partido muy malo. Con mucho respeto lo digo, en todas las jugadas sale mal", explicó.

"Aparte, encima, si lo apodan 'jerarquía', justamente la jerarquía está vinculado con la experiencia y la experiencia es la que te dice te dice si estás jugando mal algún partido no tienes que hacer esto (la falta de la tarjeta roja)", agregó.

Según La Cobra, creía hasta último momento que el partido podría terminar a favor de Universitario, pero todo ocurrió muy rápido y los peruanos se vieron en desventaja sin poder reaccionar.