Se confirmó la PEOR NOTICIA para colombianos: EE. UU. les envía ADVERTENCIA por no sacar la visa para el Mundial 2026

Marco Rubio dejó fuerte mensaje a los colombianos que aún no han gestionado su visa para el Mundial 2026. "Si no la han solicitado, no llegará", mencionó.

EE. UU. lanza advertencia a colombianos por no sacar la visa para el Mundial 2026. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.