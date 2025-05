Recientemente, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha expresado su descontento hacia los activistas que trabajan por los derechos de los inmigrantes en EE. UU., señalándolos como los responsables de propagar un mensaje que, según él, ha intensificado "la histeria y el miedo" en torno a las deportaciones y las políticas migratorias adoptadas durante la administración de Donald Trump.

Adams ha señalado que estos grupos han contribuido a generar un clima de ansiedad en la comunidad inmigrante, al tiempo que reafirmó su respaldo a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y defendió la práctica de deportaciones selectivas. ¿Qué comentó sobre los extranjeros ilegales? ¿A qué inmigrantes no respalda?

Alcalde de Nueva York evidencia su rechazo a estos inmigrantes por fuerte razón

En una entrevista con EFE, Eric Adams afirmó que "los activistas han cometido una injusticia con la población inmigrante de la ciudad, creando un nivel de histeria y miedo". Según el alcalde de este popular estado, este tipo de discurso alarmista ha generado preocupación y sensación de inseguridad entre los inmigrantes.

En otra declaración que ha generado diversas interpretaciones, el alcalde también expresó su apoyo a la deportación de inmigrantes con antecedentes delictivos, adoptando un tono que recuerda al mandatario Trump. "Es fundamental entender que si alguien ingresa ilegalmente al país con intenciones delictivas, quiero colaborar con las autoridades para identificarlo y expulsarlo", subrayó.

En tanto, Adams aprovechó su discurso para citar el caso de una banda de 27 pandilleros que forzaban a mujeres inmigrantes a ejercer la prostitución, como un ejemplo de los peligros que busca erradicar. "No quiero a esos individuos en este país", sentenció en otro momento.

Alcalde de Nueva York anima a otro grupo de inmigrantes a continuar con sus actividades en EE. UU.

Por otro lado, la autoridad de Nueva York sorprendió al hacer un llamado a la comunidad inmigrante, incluyendo a aquellos que se encuentran en situación irregular, instándolos a que sigan enviando a sus hijos a las escuelas, a trabajar, a asistir a sus lugares de culto y a solicitar ayuda de la Policía cuando lo requieran. No obstante, subrayó la necesidad de evitar la comisión de delitos o infracciones.

Adams aclaró que la actual administración no colabora con la aplicación de la ley migratoria civil, destacando que en los últimos meses no se han realizado deportaciones masivas ni se ha observado la presencia de agentes de ICE en las instituciones educativas. Asimismo, el político demócrata enfatizó la importancia de los inmigrantes (no delictivos) en el desarrollo de la ciudad.