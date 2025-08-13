0
Ojo, inmigrantes en Nueva York | Estas son las nuevas leyes firmadas por Kathy Hochul para esta temporada 2025

Conoce cuáles son las nuevas normativas legislativas firmadas por la gobernadora del estado de Nueva York, así que si eres inmigrante toma en cuenta lo siguiente.

Andrea Benavente
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una serie de nuevas leyes que impactarán directamente a la comunidad inmigrante en esta temporada 2025. Estas medidas buscan atender áreas clave como el acceso a servicios, derechos laborales y protección legal. La iniciativa forma parte de una respuesta estatal a los desafíos que enfrentan miles de inmigrantes.

Con una población inmigrante en constante crecimiento, las autoridades neoyorquinas refuerzan su compromiso con la inclusión y el bienestar de todos los residentes. Las nuevas leyes reflejan un cambio significativo en la política estatal hacia los recién llegados. Aquí te contamos cuáles son y cómo podrían afectarte.

Estas son las nuevas leyes firmadas por Kathy Hochul en Nueva York

Estas son algunas de las principales leyes firmadas por la gobernadora Kathy Hochul en el estado de Nueva York que están en vigor o entrarán en vigor este 2025. ¡Toma nota si eres inmigrante!

  • Aumento del salario mínimo
  • Primera licencia prenatal pagada del país
  • Eliminación de copagos por insulina
  • Enlace para veteranos en agencias estatales
  • Mayor ampliación de protecciones antidiscriminatorias
  • Medicamentos controlados en urgencias sin farmacia

¿Nueva York es un estado santuario?

En base a las políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes, Nueva York es considerado un estado santuario, el cual buscará proteger mediante leyes a los inmigrantes indocumentados en EE. UU., durante el actual gobierno de Donald Trump. Asimismo, otros estados santuario son:

  • California
  • Colorado
  • Nueva Jersey
  • Oregón
  • Washington
  • Otros

En ese sentido, entre los beneficios que otorga un estado o ciudad santuario son los siguientes;

  • Mayor seguridad
  • Menor temor a la deportación
  • Seguridad pública mejorada
  • Economía más fuerte
  • Comunidades más inclusivas
Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

