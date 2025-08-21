0
EN DIRECTO
Universitario empató 0-0 con Palmeiras

Estados Unidos confirmó la ejecución de exmilitar que atacó a mujer a apuñaladas en Florida y acabó con su vida

Florida, de EE. UU., amplió a diez su récord del mayor número de penas de muerte consumadas en un año. En esta nota, más detalles.

Melanni Miranda
EE. UU. confirmó la ejecución de exmilitar que asesinó a mujer a apuñaladas en Florida.
EE. UU. confirmó la ejecución de exmilitar que asesinó a mujer a apuñaladas en Florida. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.
COMPARTIR

Atención. Recientemente, Kayle Bates, de 67 años, fue hallado culpable de homicidio en primer grado, robo armado e intento de agresión sexual contra una empleada de una oficina de seguros y, con ello, obtuvo la pena de muerte en Florida, Estados Unidos.

Vale mencionar que esta drástica decisión del jurado se llevó a cabo tras un juicio en el que se presentaron pruebas contundentes sobre los delitos cometidos por Bates, quien enfrentará una severa condena por sus acciones delictivas. En esta nota, más detalles.

La "Ley de los 10 años" sancionan a quienes buscan quedarse en el país ilegalmente.

PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"

EE. UU. confirmó la ejecución de exmilitar que asesinó a mujer a apuñaladas en Florida

Según información de las autoridades y la prensa, se conoció que Florida ha alcanzado un nuevo hito en su historia judicial al ejecutar a Kayle Bates, un veterano de la Fuerza Aérea de 67 años, quien fue condenado por homicidio en primer grado, robo armado e intento de ataque sexual contra una mujer.

Vale mencionar que esta ejecución, la cual fue llevada a cabo el 20 de agosto de 2025, resalta la décima pena de muerte consumada en el estado en lo que va del año, superando de esta forma el récord anterior de nueve ejecuciones registrado el 31 de julio.

EE. UU. confirmó la ejecución de exmilitar que asesinó a mujer a apuñaladas en Florida, EE. UU.

Al respecto, las autoridades penitenciarias administraron la inyección letal a Bates a las 18:00 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un centro que ha sido responsable de más de un tercio de todas las ejecuciones en el país americano durante 2025.

Asimismo, la condena que recibió Bates se deriva de un brutal crimen cometido el 14 de junio de 1982, cuando secuestró a Janet White, una trabajadora de una oficina de seguros en el condado Bay, la apuñaló hasta la muerte y le robó un anillo de diamantes.

Veteranos exigen la reconsideración de la pena

Pese a la polémica que rodea la pena capital, especialmente en este caso del exmilitar, una delegación de más de 130 veteranos había solicitado al gobernador Ron DeSantis que reconsiderara la ejecución de Bates.

El argumento para frenar la orden fue expuesto por más de cerca de 30 exmilitares, quienes se encuentran en el corredor de la muerte. La decisión de proceder con la ejecución generó un intenso debate entre organizaciones civiles y activistas que cuestionan la aplicación de la pena de muerte en estos casos.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Destructores de Estados Unidos con este potente armamento se acercan a Venezuela | Trump endurece su ofensiva militar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano