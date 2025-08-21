Atención. Recientemente, Kayle Bates, de 67 años, fue hallado culpable de homicidio en primer grado, robo armado e intento de agresión sexual contra una empleada de una oficina de seguros y, con ello, obtuvo la pena de muerte en Florida, Estados Unidos.

Vale mencionar que esta drástica decisión del jurado se llevó a cabo tras un juicio en el que se presentaron pruebas contundentes sobre los delitos cometidos por Bates, quien enfrentará una severa condena por sus acciones delictivas. En esta nota, más detalles.

EE. UU. confirmó la ejecución de exmilitar que asesinó a mujer a apuñaladas en Florida

Según información de las autoridades y la prensa, se conoció que Florida ha alcanzado un nuevo hito en su historia judicial al ejecutar a Kayle Bates, un veterano de la Fuerza Aérea de 67 años, quien fue condenado por homicidio en primer grado, robo armado e intento de ataque sexual contra una mujer.

Vale mencionar que esta ejecución, la cual fue llevada a cabo el 20 de agosto de 2025, resalta la décima pena de muerte consumada en el estado en lo que va del año, superando de esta forma el récord anterior de nueve ejecuciones registrado el 31 de julio.

Al respecto, las autoridades penitenciarias administraron la inyección letal a Bates a las 18:00 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un centro que ha sido responsable de más de un tercio de todas las ejecuciones en el país americano durante 2025.

Asimismo, la condena que recibió Bates se deriva de un brutal crimen cometido el 14 de junio de 1982, cuando secuestró a Janet White, una trabajadora de una oficina de seguros en el condado Bay, la apuñaló hasta la muerte y le robó un anillo de diamantes.

Veteranos exigen la reconsideración de la pena

Pese a la polémica que rodea la pena capital, especialmente en este caso del exmilitar, una delegación de más de 130 veteranos había solicitado al gobernador Ron DeSantis que reconsiderara la ejecución de Bates.

El argumento para frenar la orden fue expuesto por más de cerca de 30 exmilitares, quienes se encuentran en el corredor de la muerte. La decisión de proceder con la ejecución generó un intenso debate entre organizaciones civiles y activistas que cuestionan la aplicación de la pena de muerte en estos casos.