El infalible truco de WhatsApp para volver a ver las fotos temporales
Los mensajes temporales se puede ver una vez. Esta función está orientada para proteger la privacidad de los usuarios del servicio de Meta.
Desde hace más de 15 años, WhatsApp se mantiene como la aplicación de mensajería más importante de Internet, contando en la actualidad con más de 2,7 mil millones de usuarios, contando con una serie de funciones que sirven para suplir varias necesidades que surgen durante el uso diario.
De hecho, el servicio de Meta se ha abocado a poner todas las carnes en el asador para las herramientas como opciones enfocadas a darnos mayor seguridad, como para garantizar la privacidad, siendo una de estas las fotos temporales.
Cómo ver mensajes temporales en WhatsApp
Allá por 2021, WhatsApp implementó las fotos temporales, que son imágenes que solo se pueden ver una sola vez, cuando el destinatario la ve, esta desaparece, por lo que es prácticamente imposible visualizarla de nuevo.
Sin embargo, existe un truco legal para verlas, el cual se puede conseguir en pocos pasos, pero, debemos darte una alerta preliminar: que esto solo lo vas a conseguir en un celular iPhone, si tienes un Android no lo podrás llevar a cabo. Empecemos:
- En tu celular iPhone, entra a WhatsApp.
- Ahora, ve a Ajustes, luego a Almacenamiento y datos.
- Seguidamente, ingresa a Administración de almacenamiento.
- Lo que debes hacer es digitar el nombre del contacto que te mandó una foto o mensaje temporal.
- Lo siguiente es que aparecerán todos los archivos ordenados por peso, más antiguos. Debes pulsar en el ícono de la flecha.
- Una vez localizado el que buscas (aparece con un signo de interrogación en el medio), presiónalo y podrás visualizar la foto temporal.
