Así de fácil puedes escribir por WhatsApp a un usuario desconocido sin tener que agregarlo a tus contactos
Si no quieres agregar a una persona a tus contactos y debes escribirle por WhatsApp, entonces estás de suerte. Este truco te será de ayuda.
No hay duda que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea GRATUITA más utilizada en el mundo y supera a Telegram por mucho, ya que actualmente acumula más de 2500 millones de usuarios.
Sin embargo, pese a que WhatsApp es tan popular, aún existen muchos trucos que los usuarios desconocen y que te permiten mejorar la experiencia de uso. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que necesitas escribir por la App a una persona extraña y no quieres agregarlo a tu lista de contactos? Pues bien, para estos casos existe una solución bastante simple.
Por si no lo sabes, existe un sencillo truco para enviar un mensaje de WhatsApp a un usuario que no tienes agregado a tu Lista de Contactos. Y es que usualmente la App de Meta sincroniza todos los números que tienes agregados, pero si quieres enviar un texto, imagen, foto, link a un número extraño, aquí tendrás la mejor solución.
Lo primero que debes hacer es crear un chat con tu propio número, para de esta forma enviarte cualquier archivo sin molestar a otro usuario de WhatsApp. Una vez hecho esto, lo que debes hacer es escribir el número extraño y enviártelo a ti mismo.
Aunque no lo creas, al enviar el número de una persona extraña a tu chat de WhatsApp, se generará un LINK para que puedas escribir un chat privado o realizar una llamada con solo tocarlo. ¿Qué te parece este truco?
