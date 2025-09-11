- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- La Tinka
WhatsApp tiene una calculadora OCULTA en iPhone: así puedes hacer operaciones matemáticas sin salir de la App
Si tienes un iPhone puedes realizar cualquier operación matemática sin tener que salir de la App de WhatsApp. Esta característica oculta te será de mucha ayuda.
Según el último reporte de Meta, existen más de 2500 millones de usuarios que tiene WhatsApp en su smartphone Android. Es por ello que la app se actualiza de forma constante para ofrecer mejores herramientas en favor de todas las personas que utilizan la 'App verde'.
Con la nueva actualización de WhatsApp se ha incluido una función muy interesante, la cual permite realizar operaciones matemáticas sin necesidad de salir del chat de la App. Sin embargo, es importante mencionar que esta 'Calculadora oculta' solo está disponible, de momento, para usuarios con iPhone.
PUEDES VER: Te enseño el truco de WhatsApp para saber si escucharon tus mensajes de audio sin que aparezca el doble chek azul
¿Cómo funciona la 'Calculadora oculta' de WhatsApp?
Si eres usuario de un iPhone y tienes actualizada la aplicación WhatsApp, entonces ya puedes utilizar la 'Calculadora' que tiene escondida la App. Antes que nada debes saber que esta no tiene un botón dedicado y se activa cada vez que tú escribes una operación matemática en un chat.
Para hacerlo mucho más sencillo, debes tener en cuenta lo siguiente: cada vez que tú escribas una operación matemática, ya sean sumas, restas, división, fracciones, entre otras y coloques el símbolo "=", WhatsApp te arrojará el resultado como sugerencia.
Así funciona la calculadora de WhatsApp. Foto: captura.
¿Para qué me puede servir la Calculadora de WhatsApp? Con ella podrás dividir los montos de las cuentas por pagar, hacer sumatorias para tus labores escolares o incluso hacer conversiones del tipo de cambio del dólar al sol. Lo que sí debes tener en cuenta es que esta función solo está habilitada en iPhone.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50