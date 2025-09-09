0

Método secreto para ver mensajes eliminados de WhatsApp sin instalar ninguna aplicación

Si constantemente recibes mensajes que son eliminados, ya sean en grupos o chats individuales, este es el truco que debes tener en consideración.

Jasmin Huaman
El truco factible para recuperar mensajes eliminados en WhatsApp.
El truco factible para recuperar mensajes eliminados en WhatsApp. | Foto: Composición Líbero
Son múltiples los trucos que es posible hacer en un aplicativo, pero no todos conocen los más escondidos de WhatsApp. Si en algún momento alguien de tu lista de contactos te envía un mensaje a través de la app y no sabes cómo leerlo si ya fue eliminado, existe una forma fácil de concretar el truco más fácil de todos, pero que pocos conocen.

WhatsApp es considerada como una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial por todas las funciones que ofrece. A pesar de todos los años que ha estado disponible, es difícil llegar al punto de saber los mejores secretos de la aplicación. Por ello, si presentas problemas para averiguar cómo ver mensajes eliminados, solamente debes seguir esta guía.

Cómo ver mensajes eliminados de WhatsApp

El método que te vamos a enseñar hoy, no va a ser necesario que instales ninguna aplicación, a diferencia de otras tácticas que requieren instalar una aplicación de terceros que no son oficiales. Presta atención porque es la forma más rápida y segura en la que podrás ver los mensajes en cuestión de segundos.

Desde tu celular ingresa a Configuraciones o Ajustes para luego seguir en la opción de Notificaciones. Cuando llegues a esta sección, debes deslizar hacia abajo hasta encontrar donde dice ajustes avanzados. Veras una opción que dice "Historial de notificaciones". Ingresa y activa la función.

Al activar esta función va a hacer que cada notificación se mantendrá guardada a pesar de que otra persona lo borre o lo elimine. Podrás comprobarlo al ingresar al historial de notificaciones nuevamente y luego deslizar hasta llegar a WhatsApp y ver los mensajes ocultos.

Recuerda que siempre se recomienda tener la aplicación de WhatsApp actualizada para aprovechar al máximo todas las herramientas del aplicativo de Meta.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

