Alivio para los conductores: gasolina en Miami cae y se acerca a los $2.90 por galón

Los conductores en Miami respiran un poco más al llenar el tanque esta semana. Los precios de la gasolina han vuelto a caer, marcando un promedio de $2.91 por galón. Esta tendencia descendente representa un alivio para muchas familias que enfrentan gastos constantes en transporte. Las autoridades esperan que este comportamiento se mantenga en los próximos días, impulsado por una menor demanda y condiciones favorables en el mercado.

Caída constante en las estaciones

De acuerdo con GasBuddy, el precio promedio en 1.690 estaciones de servicio bajó 11,6 centavos y se ubica en $2.91 por galón al iniciar la semana. La cifra es 4,1 centavos menor que hace un mes y 18 centavos más baja que en el mismo periodo del año pasado. Algunas gasolineras incluso han reportado precios mínimos de $2.59. A nivel estatal, las tarifas oscilan entre $2.55 y $4.49, mostrando una clara variación por zonas.

La caída en el costo del combustible podría impulsar el ahorro familiar.

Diferencias marcadas en la región

En Key Biscayne, el precio de la gasolina regular se mantiene en $4.79 por galón, uno de los más elevados de Miami-Dade County. Esta disparidad se debe a factores como ubicación, demanda turística y costos operativos. Para muchos automovilistas, estos descensos representan un respiro en el presupuesto mensual. La reducción en el costo del combustible tiene un impacto directo en otros sectores, como transporte y logística.

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina regular también cayó 6,4 centavos, alcanzando $3.02 por galón. Expertos señalan que si esta tendencia continúa, en las próximas semanas podría romperse la barrera de los $3 a nivel federal. Algunos estados como Oklahoma, Texas y Wisconsin ya se perfilan para registrar precios inferiores a los $2 en determinadas estaciones. Esto no ocurría desde los meses críticos de la pandemia.

Expectativas de más bajas

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, explicó que el mercado está respondiendo a la combinación de mayor producción y menor presión en la demanda. "Si no hay interrupciones importantes, veremos precios aún más bajos", afirmó. Esta proyección genera optimismo entre conductores y empresas de transporte que dependen del combustible para operar. Además, podría influir en la inflación general si la caída se mantiene durante las próximas semanas.