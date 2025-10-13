¡Atención! IRS REVELA el ingreso límite para EVITAR pagar impuestos en Estados Unidos durante el 2026

En medio de un escenario económico marcado por la inflación y el costo de vida en aumento, millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían recibir un importante alivio fiscal en 2026. El Internal Revenue Service (IRS) presentó una serie de ajustes que amplían los márgenes de ingresos exentos y reducen la carga tributaria para diferentes grupos de la población. Estos cambios no solo benefician a trabajadores y familias, sino también a jubilados y adultos mayores, quienes podrán conservar una mayor parte de sus ingresos.

Ajustes para evitar que la inflación eleve los impuestos

Cada año, el IRS realiza ajustes automáticos en los tramos impositivos para contrarrestar el efecto de la inflación. Esto evita que las personas pasen a un rango tributario superior sin haber tenido un aumento real en su poder adquisitivo, un fenómeno conocido como "arrastre de tramo". Las ganancias de capital se generan cuando una inversión se vende por un precio mayor al de compra. Si el activo se mantuvo por más de 12 meses, se aplica una tasa preferencial que puede ser de 0 %, 15 % o 20 %, dependiendo del ingreso anual del contribuyente.

Límites de ingresos actualizados para ganancias de capital

A partir de 2026, más contribuyentes podrán acceder a la tasa más baja. Los ingresos imponibles máximos para quedar exento del impuesto sobre las ganancias de capital serán:

US$49.450 para contribuyentes individuales.

para contribuyentes individuales. US$98.900 para parejas que presentan declaración conjunta.

Quienes ganen hasta US$545.500 (individual) o US$613.700 (parejas) pagarán una tasa del 15 %. A partir de esos montos, aplicará la tasa máxima del 20 %.

Deducciones estándar y beneficios adicionales para adultos mayores

El IRS también actualizó las deducciones estándar, que reducen la base imponible sobre la que se calcula el impuesto:

US$32.200 para parejas casadas que declaran en conjunto.

para parejas casadas que declaran en conjunto. US$24.150 para jefes de familia.

para jefes de familia. US$16.100 para contribuyentes solteros o que declaran por separado.

Además, gracias a la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), los adultos mayores de 65 años podrán aplicar una deducción adicional temporal de hasta US$6.000. Este beneficio se extenderá hasta fines de 2028 para quienes tengan ingresos brutos ajustados menores a US$75.000 (solteros) o US$150.000 (parejas).

Cambios adicionales en beneficios fiscales para 2026

Entre otras actualizaciones que la agencia recaudadora destacó en su informe oficial se encuentran:

Crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC) : hasta US$8.231 para familias con tres o más hijos (sube desde US$8.046).

: hasta para familias con tres o más hijos (sube desde US$8.046). Beneficio por transporte : límite mensual de US$340 .

: límite mensual de . Planes de gastos médicos flexibles : nuevo tope de US$3.400 .

: nuevo tope de . Cuentas de ahorro médico : deducible individual mínimo de US$2.900 y máximo de US$4.400; familiar entre US$5.850 y US$8.750.

: deducible individual mínimo de US$2.900 y máximo de US$4.400; familiar entre US$5.850 y US$8.750. Exclusión de ingresos extranjeros : sube a US$132.900 .

: sube a . Exclusión anual de regalos: se mantiene en US$19.000.

Las exenciones personales permanecerán en cero, tal como lo establece la legislación vigente desde 2018.