¡Ilusión intacta! Universitario ganó 2-0 y jugará las semifinales por el título de la liga

Universitario de Deportes viene realizando una estupenda temporada 2025 con su equipo principal, que tiene la primera opción de ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón nacional de forma directa. Sin embargo, sus otras categorías también vienen dándole alegrías a la hinchada crema. Un caso de ello es su plantel de reservas, que vencieron un complicado partido para seguir en carrera por el título de la liga peruana.

El cuadro crema se enfrentó este lunes a Unión Santo Domingo por los cuartos de final vuelta de la Liga 3, duelo al que llegaba en desventaja tras perder 1-0 de visita en la ida. Campo Mar fue el escenario donde los merengues mostraron una vez más su fortaleza en su cancha y sacaron un vital triunfo por 2-0.

Universitario superó 2-0 a Unión Santo Domingo en Campo Mar por los cuartos de final de la Liga 3 2025. Foto: Universitario de Deportes

Los dirigidos por Jorge Araujo comenzaron con todo el encuentro y solo les bastó un minuto para empatar la serie con un golazo de Esteban Cruz tras una buena jugada preparada que comenzó con un tiro de esquina y posterior remate en área chica que venció la resistencia del arquero rival.

Justamente el mismo volante se coronó como la figura de la cancha y el héroe de la 'U' al marcar el segundo tanto a los 18 minutos, nuevamente después de otra pelota parada, más precisamente un tiro libre por banda derecha que lo encontró en el segundo palo para sacar un remate imposible de atajar.

Video: DyJ Sport

Universitario superó a Unión Santo Domingo en el global y pasó a semifinales de Liga 3

Con este buen resultado, la reserva de Universitario le dio vuelta a la serie y superó 2-1 al conjunto de Chachapoyas en el marcador global, permitiéndole así clasificar a las semifinales de la primera edición de la Liga 3. Asimismo, el elenco estudiantil es el único representante de Lima entre los mejores cuatro de la competición.

Universitario venció a Unión Santo Domingo 2-1 en el global y clasificó a semifinales de Liga 3 2025. Foto: Universitario de Deportes

Universitario ya conoce a su rival en semifinales de Liga 3 2025

Es preciso señalar que Universitario ya conoce contra qué equipo deberá jugar en las semifinales de la competición. Este será Estudiantil CNI de Iquitos, quien en cuartos de final superó a la reserva de Alianza Lima con un resultado global de 2-1 tras vencerlos de local 1-0 y empatar 1-1 en Villa El Salvador.

Las fechas para los encuentros de ida y vuelta, así como los horarios no se conocen en este momento, pero serán confirmadas por la organización de la Liga 3 en los próximos días. Uno de ellos será el que clasifique a la final y pelee por el ascenso a la Segunda División para el 2026.