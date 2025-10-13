¿Fichaje? Captan a delantero de histórico club de la Liga 1 en instalaciones de Universitario

El momento deportivo de Universitario de Deportes llena de emoción a sus hinchas. En la Liga 1 están a un paso de llevarse el tricampeonato, en la Liga Femenina son candidatos para ganar el Clausura. En la Liga 3, los cremas derrotaron 2-0 a Santo Domingo y clasificaron a las semifinales.

Los cremas llegaron a la contienda abajo en la serie (1-0), pero gracias al doblete de E. Cruz sellaron su pase a instancias decisivas. El objetivo del club estudiantil es lograr el ascenso a la segunda división del fútbol profesional.

En ese compromiso, Hernán Rengifo se hizo presente. El delantero, que actualmente milita en ADT, decidió llegar a Campo Mar para adelantar a su hijo, que defiende los colores de Universitario de Deportes.

Hernán Rengifo se hizo presente en Campo Mar

Carlos Arrunategui compartió en su cuenta de X la foto del 'Charapa' en el predio crema. Como era de esperarse, en redes sociales resaltaron que el delantero de 42 años tiene un cariño a Universitario.

Próximo rival de Universitario en la Liga 3

Ahora, Universitario de Deportes se medirá contra Estudiantil CNI por las semifinales de la Liga 3. El conjunto de la selva llega a esta instancia tras eliminar a Alianza Lima, uno de los candidatos para ganar el certamen.