¿Fichaje? Captan a delantero de histórico club de la Liga 1 en instalaciones de Universitario
¡Sorpresa! Captan a delantero que milita en histórico equipo de la Liga 1 2025 en predio de Universitario de Deportes. El atacante mostró su aprecio por la 'U'.
El momento deportivo de Universitario de Deportes llena de emoción a sus hinchas. En la Liga 1 están a un paso de llevarse el tricampeonato, en la Liga Femenina son candidatos para ganar el Clausura. En la Liga 3, los cremas derrotaron 2-0 a Santo Domingo y clasificaron a las semifinales.
Los cremas llegaron a la contienda abajo en la serie (1-0), pero gracias al doblete de E. Cruz sellaron su pase a instancias decisivas. El objetivo del club estudiantil es lograr el ascenso a la segunda división del fútbol profesional.
En ese compromiso, Hernán Rengifo se hizo presente. El delantero, que actualmente milita en ADT, decidió llegar a Campo Mar para adelantar a su hijo, que defiende los colores de Universitario de Deportes.
Hernán Rengifo se hizo presente en Campo Mar
Carlos Arrunategui compartió en su cuenta de X la foto del 'Charapa' en el predio crema. Como era de esperarse, en redes sociales resaltaron que el delantero de 42 años tiene un cariño a Universitario.
Próximo rival de Universitario en la Liga 3
Ahora, Universitario de Deportes se medirá contra Estudiantil CNI por las semifinales de la Liga 3. El conjunto de la selva llega a esta instancia tras eliminar a Alianza Lima, uno de los candidatos para ganar el certamen.
