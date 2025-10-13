Reimond Manco sorprendió y dio rotundo calificativo sobre Universitario: "Un equipo..."

Universitario de Deportes no disputará esta semana su partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 ante Sporting Cristal, pero aún así mantendrá el liderato del campeonato, así como la primera opción de ser tricampeón nacional. Su buen momento no ha pasado por alto para Reimond Manco, quien impactó al darle un calificativo al cuadro crema.

El exfutbolista con pasado en Alianza Lima se expresó sobre la 'U' tras el empate de Cusco FC con Comerciantes Unidos, resultado que les favorece en la lucha por el título; y aseguró que los dirigidos por Jorge Fossati son un equipo compacto con figuras importantes que se fortalecen con su juego colectivo.

"Universitario tiene un equipo compacto, con figuras excluyentes 'entre comillas' porque en la 'U' no gana gracias a un jugador, sino a su equipo que viene desde atrás hacia adelante. Y las cosas salen bien porque cuando se tiene un equipo fuerte, los futbolistas se acomodan rápido, caso Santamaría, Jesús Castillo que son titulares", sostuvo en la reciente emisión de su programa 'A la cama con el Rei'.

Reimond Manco calificó a Universitario como un equipo compacto donde destaca su juego colectivo. Foto: Marco Cotrina / URPI LR

Universitario es equipo superior en la Liga 1

Pero eso no fue todo, pues Manco fue contundente al decir que el elenco estudiantil ha ganado en buena elite sus partidos y sin recibir algún tipo de regalos, demostrando de esta forma que son el equipo más regular del campeonato, pese a que no tiene tantos jugadores de renombre como su clásico rival.

"Nadie le ha regalado nada a Universitario. Creo que los partidos que ha ganado lo has ganado bien, siendo superior, el más regular. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la 'U' mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, técnicos, con más experiencia, pero eso son, individualidades, y como equipo no funcionan", agregó.

Reimond Manco volvió a elogiar a Universitario

Es preciso señalar que esta no es la primera ocasión en la que Reimond Manco le ha "tirado flores" a Universitario pues a inicios de octubre elogió con potentes palabras a la escuadra de Ate después de su triunfo en Trujillo ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Clausura, afirmando que son el mejor equipo del certamen.

