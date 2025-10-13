- Hoy:
Reimond Manco da fuerte comentario tras "fracaso" de Alianza Lima en la Liga 1: "Tiene jugadores de..."
El exfutbolista de Alianza Lima, Reimond Manco, no se guardó nada al ver el presente de los blanquiazules y saber que no lograrán el título de la Liga 1 2025.
Alianza Lima complicó sus posibilidades de ser campeón del Torneo Clausura 2025 al estar lejos de Universitario de Deportes. En medio de este duro presente para los blanquiazules, Reimond Manco tomó la palabra para apuntar contra la directiva y culparlos de no conseguir el campeonato de la temporada 2025.
PUEDES VER: ¡Fin del sueño! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional
Durante su programa "A dormir con Rei", el 'ex Jotita' dejó en claro que Universitario hizo muchos méritos para marcar diferencias en la tabla de posiciones. Eso sí, acata que Alianza Lima tiene mejor plantel en el aspecto de individualidades, pero que no encontró el sistema para sacar provecho de ello.
"Nadie le ha regalado nada a Universitario. Creo que los partidos que ha ganado lo has ganado bien, siendo superior, el más regular. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la 'U' mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, técnicos, con más experiencia, pero eso son, individualidades, y como equipo no funcionan", manifestó.
(VIDEO: A Dormir con Rei)
Reimond Manco quiere ver a Alianza Lima campeón
Reimond Manco no dudó en dirigirse a todos sus críticos por sus tajantes opiniones contra Alianza Lima. Reafirma que es hincha acérrimo de los blanquiazules y que eso no lo cohíbe de expresar lo mal que viene gestionando la dirigencia blanquiazul en el afán de ser campeones de la Liga 1.
"Yo como hincha de Alianza Lima digo que las cosas no salieron bien, se dejó de lado el torneo local, es un fracaso y lo es. No vengas a decir que los árbitros, la FPF, porque la 'U' ganó sus partidos bien, y Alianza dejó ir puntos porque las cosas no salieron bien. No porque sea hincha de Alianza me voy a hacer el ciego. Felicito a Universitario que pronto saldrá campeón pero eso no quiere dejar de decir que no quiera ver a Alianza campeón", agregó.
Próximos partidos de Alianza Lima
Estos son los cotejos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025, en el que buscará conseguir el puntaje perfecto y aferrarse a un milagro para seguir en la lucha del certamen de Liga 1:
- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (Matute)
- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (Huancayo)
- Fecha 16: Alianza Lima descansa
- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (Matute)
- Fecha 18: Deportivo Binacional vs Alianza Lima (Juliaca)
- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (Matute)
