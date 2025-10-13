¿Por qué Gareca se fue de la selección Peruana? Zambrano dio inesperada confesión: "Yo..."

Si bien ya pasó años desde que los caminos de Ricardo Gareca y la selección peruana se separaron, aún es un debate latente entre los hinchas. Hay fanáticos que consideran que el estratega argentino debió continuar al mando del conjunto nacional y otros muestran su desacuerdo sobre esa información.

En una entrevista para el programa Hazme el aguante, Carlos Zambrano impactó tras señalar que él conoce todos los detalles sobre la salida de Ricardo Gareca del banquillo de Perú. El 'León' mostró su malestar por la inestabilidad que se vivió en las Eliminatorias 2026.

Ricardo Gareca dejó Perú tras dos procesos Eliminatorios

"Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea. Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador", contó el central que milita en Alianza Lima.

Ricardo Gareca no es opción en la selección peruana

En una reciente entrevista para L1 MAX, Jean Ferrari, director general de la FPF, fue claro en señalar que Ricardo Gareca no es una de las opciones que manejan en la selección peruana. Descartando de esa manera, la vuelta del 'Tigre'.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", puntualizó.

Ricardo Gareca lamentó el presente de Raziel García

Cuando Ricardo Gareca era el entrenador de la selección peruana, no dudó en darle la oportunidad a Raziel García. En la actualidad, el volante se encuentra militando en la San Martín, equipo de la Liga 2. Esto sorprendió al 'Tigre'.

"Fue titular en la selección peruana. Por eso digo que todo es un proceso que, en gran parte, depende de lo que tenga que ver con un direccionamiento que arranca de la cúpula de la FPF y después tendrá que poner una gran parte el jugador", contó Gareca en Pase Filtrado.