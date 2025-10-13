Jean Ferrari reveló qué técnicos le gustan para la selección peruana: "Fossati,..."

Jean Ferrari es entrevistado nuevamente después de que desde Chile afirmaran que la selección peruana tendría todo listo para que Gustavo Álvarez, entrenador de la Universidad de Chile, asuma como Director Técnico de La Blanquirroja. Durante su diálogo con un medio peruano reconocido, el directivo de la FPF reveló cuáles son los nombres que le gustan para el equipo peruano.

Con Fossati incluido, Jean Ferrari reveló qué técnicos le gustan para la selección peruana

En conversación con los periodistas de 'Teledeportes', Franco Lostaunau y Raúl Romero, Ferrari fue consultado sobre si le gusta Álvarez como entrenador de la selección. Su respuesta evidenció un juego de palabras para evadir el compromiso, pero revelando nombres de otros técnicos que le agradan.

Video: Panamericana TV

"Me gusta Fabián Bustos, me gusta Jorge Fossati, me gusta Néstor Gorosito. Es que son entrenadores que le hacen bien al Perú", afirmó de forma sabia, causando risas entre los panelistas.

Por otro lado, Jean Ferrari también fue tajante cuando le preguntaron si Gustavo Álvarez será el nuevo técnico de la selección peruana para las Eliminatorias 2030 y la Copa América 2028.

"¿La prensa chilena asegura que Gustavo Álvarez será el técnico de la selección peruana? No es verdad. Yo no puedo hoy entrar en decir 'tal si me gusta', porque la verdad se convierte en una novela. No quiero generar polémicas y van a especular. Lo que menos quiero es que se hable de tal técnico. Al Perú tampoco le hace bien", manifestó de forma contundente.

Las palabras del Director General de Fútbol reflejan un malestar por todo lo que se viene especulando en Chile, dejando en claro que no es verdad que la FPF pagará la cláusula de salida de Álvarez para que firme por Perú.

A su vez, mencionó que este tipo de información no le hace bien a la selección peruana a nivel internacional, ya que no se deben generar polémicas en relación con la Federación Peruana de Fútbol.