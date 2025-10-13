Carlos Zambrano hizo fuerte mea culpa por complicado momento de Alianza Lima: "Mala..."

Alianza Lima atraviesa el momento más duro de la temporada 2025 pues está casi fuera de la pelea por levantar el Torneo Clausura y, de esta forma, no podrá gritar campeón de la Liga 1. Por ello, uno de los referentes del equipo como Carlos Zambrano salió al frente para reconocer el mal presente de los blanquiazules.

A su salida del más reciente entrenamiento del club con miras al partido ante Sport Boys, el 'Káiser' dio la cara ante la prensa e hizo un fuerte mea culpa por la mala racha que atraviesan los 'Íntimos' en el campeonato, pero que tanto él como sus compañeros buscarán quedarse con los tres puntos frente al conjunto rosado y así comenzar a salir del hoyo en el que están metidos a nivel futbolístico.

"Estamos entrenando a conciencia tras una semana larga de para por la selección cara para el difícil partido que tenemos ante Sport Boys, así que estamos muy concentrados en lo que queremos hacer. Lamentablemente, venimos de una mala racha, pero esto es fútbol, tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado, ya que mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco", declaró.

Video: América Televisión

Alianza Lima luchará por mantenerse entre los cuatro primeros del acumulado

Tras su derrota frente a Alianza Universidad en Huánuco y los duelos que ya se disputaron de la fecha 14, el cuadro victoriano está en el sexto lugar con 18 puntos, a 12 del líder Universitario a falta de cinco jornadas para el final. Eso hace que sus opciones sean mínimas y dependan de un verdadero milagro si quiere ser campeón nacional.

Sin embargo, aún están metidos en la pelea por terminar entre los cuatro primeros lugares del acumulado, más precisamente por ser segundos, ya que ello hará que puedan disputar el playoff a fin de año por un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América.

Sabiendo esto, los aliancistas son conscientes que deberán salir del bache en el que se encuentran en esta recta final del Clausura y la única forma de hacerlo es ganar los duelos que le restan. Conoce cual es el fixture que le queda al club de La Victoria en el segundo certamen de la temporada.

Alianza Lima deberá ganar sus próximos partidos si es que quiere acceder a los playoffs por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Foto: Alianza Lima